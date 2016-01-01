Il 6 Gennaio la befana arriva in treno alla stazione FS S.Caterina

Per la gioia di tanti bambini,anche per il 2016,la dolce e simpatica BEFANA arriva in treno alla stazione

FS di REGGIO CALABRIA S CATERINA, giungera’ puntuale alle 10,54 –

I bambini e genitori che vogliono accompagnare la befana nel suo breve viaggio in treno da Reggio Calabria

Centrale a S CATERINA , devono radunarsi nell’atrio della stazione alle 10,30 ,per poi salire sul treno alle

10,47 –

Animazione e divertimento accompagneranno la befana,nella piazza soprastante la stazione di s caterina

un simpatico PONY con calesse,attendera’ la dolce vecchietta che distribuira’ giocattoli,dolciumi vari e

caramelle, per l’occasione sara’ offerta la colazione ai bambini a base di premute di succo di arance provenienti

da ROSARNO –

INVITO PER LA STAMPA

ORE 10,30 ATRIO STAZIONE REGGIO CALABRIA CENTRALE

ORE 10,47 PARTENZA DA RC CENTRALE

ORE 10,54 ARRIVO ALLA STAZIONE DI REGGIO C S CATERINA