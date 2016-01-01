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Il 6 Gennaio la befana arriva in treno alla stazione FS S.Caterina

Il 6 gennaio la Befana arriva in treno alla stazione di Reggio Calabria Santa Caterina: ritrovo dei bambini, animazione, calesse con pony e colazione per tutti

01 Gennaio 2016 - 11:16 | di Redazione

La Befana in treno alla stazione di Reggio Calabria Santa Caterina

Per la gioia di tanti bambini,anche per il 2016,la dolce e simpatica BEFANA arriva in treno alla stazione
FS di REGGIO CALABRIA S CATERINA, giungera’ puntuale alle 10,54 –
I bambini e genitori che vogliono accompagnare la befana nel suo breve viaggio in treno da Reggio Calabria
Centrale a S CATERINA , devono radunarsi nell’atrio della stazione  alle 10,30 ,per poi salire sul treno alle
10,47 –
Animazione e divertimento accompagneranno la befana,nella piazza soprastante la stazione di s caterina
un simpatico PONY con calesse,attendera’ la dolce vecchietta che distribuira’ giocattoli,dolciumi vari e
caramelle, per l’occasione sara’ offerta la colazione ai bambini a base di premute di succo di arance provenienti
da ROSARNO –

INVITO PER LA STAMPA
ORE 10,30 ATRIO STAZIONE REGGIO CALABRIA CENTRALE
ORE 10,47 PARTENZA DA RC CENTRALE
ORE 10,54 ARRIVO ALLA STAZIONE DI REGGIO C S CATERINA

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