Il 7 e l’8 giugno la disinfestazione contro gli insetti alati

Disinfestazione contro gli insetti alati la prossima settimana ad Archi, Ortì e Cannavò, con orario notturno: tutte le date e i consigli ai cittadini

Si porta a conoscenza che, si sta procedendo con il servizio di DISINFESTAZIONE contro gli insetti alati, in tutte le ex circoscrizioni cittadine .

La prossima settimana si continuerà con la circoscrizione di Archi, nei giorni 7 e 8 giugno, dalle ore 22:00 alle ore 04:00, per poi proseguire, con la zona di Ortì, martedì 9 e mercoledì 10 giugno, concludendo la settimana con la zona di Cannavò, nei giorni 11 e 12 giugno, seguendo sempre lo stesso orario di servizio. Si precisa che settimanalmente comunicheremo le date e le altre zone in cui verrà effettuato il servizio di disinfestazione.