Il 7 e l’8 giugno la disinfestazione contro gli insetti alati
Disinfestazione contro gli insetti alati la prossima settimana ad Archi, Ortì e Cannavò, con orario notturno: tutte le date e i consigli ai cittadini
06 Giugno 2015 - 07:14 | di Vincenzo Comi
Si porta a conoscenza che, si sta procedendo con il servizio di DISINFESTAZIONE contro gli insetti alati, in tutte le ex circoscrizioni cittadine.
La prossima settimana si continuerà con la circoscrizione di Archi, nei giorni 7 e 8 giugno, dalle ore 22:00 alle ore 04:00, per poi proseguire, con la zona di Ortì, martedì 9 e mercoledì 10 giugno, concludendo la settimana con la zona di Cannavò, nei giorni 11 e 12 giugno, seguendo sempre lo stesso orario di servizio. Si precisa che settimanalmente comunicheremo le date e le altre zone in cui verrà effettuato il servizio di disinfestazione.
Pertanto, si consiglia alla popolazione di tenere ben chiuse porte e finestre, nonché di avere cura degli animali domestici. Si fa presente che i prodotti utilizzati sono rigorosamente controllati dal Ministero della Sanità, e che, nella percentuale di utilizzo, hanno una bassa tossicità, tale da non provocare danni per l’uomo e l’ambiente. Inoltre si comunica che, parallelamente al servizio di disinfestazione, verranno eseguiti gli interventi di derattizzazione, già in corso da settimane sulla scorta delle segnalazioni pervenuteci, nonché nei siti sensibili monitorati dai nostri tecnici.
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