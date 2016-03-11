Il bisturi spaventa ma il 70% delle donne non è soddisfatto del proprio seno

di Daniela Bonanno Conti – Secondo un sondaggio condotto negli Stati Uniti qualche anno fa da parte di esperti del settore bellezza (The Barbie Mystique, David A. Frederick) e dalle recenti dichiarazioni da parte dei medici della Chirurgia della Bellezza, surgery network che si occupa di Medicina e Chirurgia Estetica in Lombardia, Toscana, Lazio e Campania, ben il Il 70% delle donne non è soddisfatto del proprio seno. Il 28% lo vorrebbe più grande, il 9% più piccolo, il 33% con un aspetto che risulti meno cadente. Ma il bisturi fa paura e sono sei i principali motivi che tengono a freno alcune donne dal sottoporsi all’intervento. Tra gli ostacoli da superare sopratutto per le più giovani troviamo quello di ottenere il consenso da parte dei famigliari a sottoporsi all’intervento di chirurgia estetica. Il secondo timore riguarda l’intervento chirurgico, ci dobbiamo affidare sicuramente a mani esperte e non possiamo tralasciare nessun dettaglio. Il terzo timore è quello legato al risultato estetico che non sempre risulta soddisfacente. Tra gli altri problemi troviamo il costo elevato per un’operazione di mastoplastica additiva, quindi molte pazienti risparmiano qualche anno per potersela permettere o scelgono la formula del finanziamento. Quasi tutte le donne prima o dopo l’intervento sono assalite da mille dubbi, da qui l’introduzione della figura del personal assistant che è disposizione del paziente prima e dopo l’intervento per seguirla e chiarire i dubbi più comuni. In ogni caso, care amiche la bellezza non è soltanto quella del viso e del corpo ma anche dell’anima ma se non riusciamo ad accontentarci di ciò, allora non lasciamoci intimorire dal bisturi, basta essere prudenti e affidarsi ad un team di esperti e sfoggeremo fiere il nostro nuovo seno.