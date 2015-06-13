Il Brian and Barry Building di Milano ospita Nuvola Special Event by Stewart

di Daniela Bonanno Conti – A Milano, in Via Durini 28, sabato 20 giugno dalle 18.00 alle 24.00 presso l’esclusiva Terrazza del Brian and Barry Building, si svolgerà un nuovo appuntamento con la moda uomo, con l’evento intitolato “Nuvola Special Event by Stewart”.

Il brand Stewart, specializzato ormai quasi da quarant’anni, nella produzione di pantaloni, giacche e giubbotti di pelle per l’ uomo, per l’occasione festeggia i suoi primi quarant’anni di attività artigianale e al 100% made in Italy.

Sarà presentata durante la serata, la nuova linea di giubbini in pelle Nuvola ( la piuma si veste di pelle) e verranno sottolineate ai presenti le nuove collaborazioni con il brand di orologi Locman e di moto Borile. A corollario dell’evento, si terrà un light buffet e non mancherà il Dj-set in una delle location più in voga di Milano.