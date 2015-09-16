Il broccolo, un grande amico della salute!

Antitumorale, depurativo e alleato del cuore e della pelle: le cinque proprietà che rendono il broccolo un ortaggio prezioso per la salute

di Alessandra Augusti – Chiamato anche cavolo broccolo, il broccolo è una pianta appartenente alla famiglia delle crucifere che comprende numerose varietà, molto diverse per aspetto. I broccoli rientrano nel gruppo di piante di cui non vengono mangiate le foglie bensì le infiorescenze.

La preziosità di questo ortaggio è dovuta alla ricchezza di antiossidanti e sostanze attive che lo rendono un grande alleato per la salute. Un tesoro di proprietà dal colore verde brillante!

Le proprietà antitumorali e le difese immunitarie

1) Broccoli e Proprietà antitumorali

Tra le più importanti proprietà, quella antitumorale: i broccoli sono tra i principali responsabili delle proprietà anticancro associate al consumo di frutta e verdura secondo numerosi studi, dai quali è emerso in particolare una riduzione del 50% del rischio di sviluppare diverse forme di cancro, quali il cancro alla vescica, al seno, ai polmoni, allo stomaco, al colon-retto e alla prostata.

Questi dati hanno suggerito che le crucifere, ed in particolare i broccoli, siano tra i vegetali più ricchi di una gran varietà di molecole con proprietà antitumorale. Si tratta di elevate concentrazioni di sostanze, chiamate glucosinolati, la cui importanza nella prevenzione del cancro non è direttamente associata a queste molecole, quanto alla loro capacità di liberare due sostanze antitumorali attraverso la masticazione. La prima è l’indolo 3 carbinolo, che secondo recenti ricerche, sembrerebbe avere effetto sul metabolismo degli estrogeni ed essere capace di interferire con tumori ad essi legati come quello al seno, all’endometrio e al collo dell’utero.

Il secondo è il sulforafano, di cui i broccoli sono la fonte principale, capace di accelerare l’eliminazione dall’organismo di quelle sostanze tossiche potenzialmente in grado di far sviluppare il cancro. Il sulforafano agisce direttamente a livello delle cellule cancerose provocandone la morte, riducendo nettamente comparsa, numero e diffusione di tumori mammari, al colon e alla prostata.

2) Broccoli e Sistema immunitario

L’alto potere antiossidante in essi contenuto aiuta a rafforzare le difese immunitarie. In particolare il loro consumo è suggerito per combattere l’infezione da Helicobacter pylori, un batterio molto resistente che colonizza la mucosa gastrica generando fastidiose gastriti ed ulcere. Responsabile di questa protezione è ancora il sulforafano che, grazie alla sua proprietà antibiotica battericida, gioca un ruolo importante anche per la protezione contro il tumore allo stomaco.

Azione depurativa e salute del cuore

3) Broccoli e Azione depurativa

L’alto contenuto di fibre nei broccoli migliora il processo di digestione e li rende indicati in casi di stitichezza cronica. Sostengono il naturale processo di pulizia del fegato; importante per l’azione disintossicante del fegato è lo zolfo contenuto in questi vegetali, responsabile del sapore amaro e del forte odore. Inoltre, i broccoli combattono la ritenzione idrica aiutando l’organismo ad eliminare le tossine.

4) Broccoli e salute cardiovascolare

Ricchi di vitamina C, proteggono le lipoproteine presenti nel plasma dal danno ossidativo, meccanismo alla base della formazione e dell’ispessimento di placche aterosclerotiche e del rischio di ictus e infarto; diversi studi hanno inoltre evidenziato una potente attività antiaggregante delle piatrine da parte del sulforafano, che unita alla buona dose di potassio che regola la pressione, fa dei broccoli preziosi alleati del sistema cardiovascolare.

Broccoli e bellezza della pelle

5) Broccoli e bellezza

I broccoli sono ricchi di betacarotene, precursore della vitamina A, essenziale per la salute della pelle essendo implicata nella formazione del collagene ( cliccando qui scoprirete sei alimenti per mantenere la pelle giovane); inoltre eliminando le scorie e combattendo la ritenzione idrica, aiutano a contrastare la formazione della cellulite.

Fonti articolo

Libro – L’alimentazione anti-cancro – I cibi che aiutano a prevenire i tumori – di Richard Bèliveau e Denis Gingras – Prefazione di Umberto Veronesi

Libro – La vera dieta anticancro – David Khayat

http://www.benessere360.com/ broccoli.html

http://www.medimagazine.it/gli-alimenti-che-aiutano-a-disintossicare-il-fegato/

Articolo di Alessandra Augusti

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