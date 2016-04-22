Il calabrese Marco Scorza su Fox Life con ‘A letto con il nemico’

A metà strada tra un esperimento sociologico e un reality, il nuovo format di Fox Life, in onda su Sky, oltre a mostrare coppie improbabili, costrette a vivere ad una distanza inferiore ai due metri, ci pone di fronte a mondi incompatibili tra loro.

Tra questi l’incontro fatale è quello rappresentato dalla “moda” e lo sport “macio” per eccellenza: il rugby.

Un vero e proprio scontro tra personalità convinte di non avere nulla in comune che, anzi, nulla vorrebbero mai averne soprattutto nella quotidianità. Due mondi che fanno a pugni e che nello scontrarsi generano situazioni esilaranti e divertenti.

Chi poteva rappresentare il mondo della moda se non un giovane talento, capitato per sbaglio ai provini di selezione, scelto con entusiasmo dalla redazione per le sue evidenti doti di stylist e creative director?

Si tratta dell’emergente MARCO SCORZA, origini calabresi, trapiantato a Roma, un vulcano di idee innovative, un gusto impeccabile ed al passo con i tempi, creatore di immagini uniche nel loro genere, di look e styling mai sbagliati.

Il giovane creativo, in ogni suo progetto, ha coinvolto artisti e grandi campioni sportivi. Un contrasto sapiente che rompe gli schemi con idee mai banali e contro corrente con l’obiettivo di realizzare prodotti innovativi proiettati nel futuro.

Ha realizzato innumerevoli campagne pubblicitarie, calendari fashion, redazionali, look book. Ha curato il restilyng del look per molti vip, confermando il suo stile unico ed inconfondibile, frutto della sua visione geniale.

MARCO SCORZA è lo stylist preferito di diversi personaggi noti: attrici, presentatrici,ex corone di miss Italia, cantanti, inviate televisive e donne impegnate nella politica.

Cosa avrà deciso di far vedere Fox Life? La realizzazione di un servizio fotografico, la scelta dell’outfit di un artista, la creazione di un modello o cos’altro?

Non vi resta che seguire il Gran Finale di stagione la puntata con protagonista la moda per scoprirlo. Appuntamento a martedì 3 maggio ore 21 su Fox Life.