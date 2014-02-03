Il Cammino di Santiago in Taxi’: nuovo lavoro di Brunori Sas registrato con il produttore di Vinicio Capossela

di Giacomo Fava – Terzo disco per l’artista calabrese, un disco più da band che da solista ma con testi di forte impronta cantautorale.

Brunori mette da parte la chitarra e abbraccia il pianoforte accompagnato dalle tastiere, dai fiati dai sintetizzatori della sua band.”

Il titolo dell’album e la registrazione in convento

Il Cammino di Santiago in Taxi” si può riassumere in un conflitto tra profondo e superficiale, tra cuore emotivo e cervello razionale. Come dice l’autore il titolo stesso indica «La pazienza necessaria ad un qualsiasi percorso di approfondimento e il desiderio di arrivare prima possibile ad una qualche metà per passare velocemente ad altro».Album registrato in un convento assieme alla band e Taketo Gohara (producer che ha già lavorato con artisti come Vinicio Capossela, Negramaro, Verdena, Marta sui Tubi) che ha inserito nel disco le registrazioni più emozionanti e non quelle più intonate.

«Questo disco è una cosa vera, non c’è niente di artefatto…Un album di “buona la prima ” , di suono vero».All’interno abbiamo tracce sia più autobiografiche, come Maddalena e Madonna o Arrivederci Tristezza che narra di una “ribellione ironica verso il mio cervello razionale con un trionfo del sentimento sulla ragione” , sia che ritraggono il quadro generale della società odierna come Mambo Reazionario “la rivoluzione , Che Guevara e Pinochet ballano felici sulle basi di Beyoncé “Il Santo Morto o Le Quattro Volte che canta della ciclicità della vita ricordando che dopo un inverno vi è sempre una primavera.

Il singolo Kurt Cobain e gli altri brani

Il singolo Kurt Cobain è già un successo e si può riassumere nelle parole di Pasolini “Il successo non è niente, il successo è l’altra faccia della persecuzione”.La Vigilia di Natale è il pezzo amaro che racconta il desiderio di fuga dalla dura normalità della realtà che ti ingoia, tema che ricorre anche nel secondo disco di Brunori.

Last but not least Sol Come sono Sol, canzone d’amore seppure drammatica su un matrimonio fallito e sul fallimento del matrimonio. In conclusione.”

Questo disco è un tentativo poetico di riportare lo sguardo in profondità, dribblando le distrazioni e le tentazioni di questo tempo”.Le tappe del tour sono già online e toccano un po’ tutta l’Italia.