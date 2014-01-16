Il catalogo Ikea 2014 trasforma i propri prodotti in 3d‏

di Laura Maria Tavella – Per andare incontro ai propri clienti Ikea ha pensato di ‘portare’ i propri prodotti nelle loro case con un catalogo 2014 veramente innovativo, affinchè la scelta di ciò che più si ha bisogno possa essere semplificata.

Il tutto è possibile grazie alla realtà aumentata 3d. Una volta scaricata l’app del nuovo catalogo (disponibile sia per iOS che Android) sullo smartphone o sul tablet, posizionate il catalogo nella stanza che volete arredare e precisamente al posto dove avete immaginato di mettere il prodotto che vorreste acquistare.

Selezionato l’accessorio tramite l’app, basta scattare una foto. Il prodotto apparirà magicamente nel vostro salotto o meglio, in 3D sullo schermo del vostro device, dandovi la possibilità di valutare così oltre che le dimensioni anche quanto si possa intonare con gli altri mobili della stanza.

Attualmente ci sono solo 90 pezzi sul catalogo di quest’anno che possono essere visti con la realtà aumentata, un po’ pochi considerando le 300 e più pagine della ‘bibbia dell’arredamento svedese’ ma questa è sicuramente una delle scelte più hi-tech realizzate da un’azienda per soddisfare i propri clienti. Come riportato da Wired, Ikea ha rilevato che il 14% dei propri clienti compra un pezzo di arredamento sbagliato e oltre il 70% delle persone non conosce realmente la grandezza delle loro casa.

Risolto il problema misure, a voi non resta che il montaggio!

Pronti a scattare le foto delle vostre stanze?

Ecco il video dimostrativo: .