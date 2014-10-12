Il centro studi M.A.D assegna a tre giovani reggine borse di studio per il M.A. S. di Milano

Talento e professionalità premiano le giovani ballerine Federica Lugliese, Martina Morabito, Chiara Falcone vincitrici delle borse di studio per il M.A.S di Milano (centro di formazione per lo spettacolo più grande d’Europa con College dedicato a giovani artisti, nonché punto di riferimento per la produzione artistica di eventi comunicazionali di grandi aziende), per l’anno accademico 2013/2014. Un altro importante riconoscimento assegnato dai maestri del centro studi M.A.D che, dalla sua nascita, grazie alla direttrice artistica Alessia Pizzichemi e al responsabile amministrativo Marco Rizzi, avvicinano sensibilizzano ed educano bambini e adulti al mondo della danza, dell’arte e della musica per mezzo di attività ritmiche e motorie che stimolano l’estro e la comunicativa. La collaborazione tra il M.A.D. e il M.A.S (MUSIC ARTS & SHOW) , mette in evidenza la capacità di due professionalità di questa terra, Alessia e Marco, che sono riusciti a creare a Reggio Calabria un centro studi che forma le armonie e le bellezze, a volte nascoste, di un corpo. Entusiaste le tre giovani reggine di ritorno in riva allo Stretto il cui primo pensiero e ringraziamento va alla maestra e coreografa Pizzichemi che si fregia di numerose collaborazioni con artisti nazionali e internazionali. Alessia, infatti, ha calcato palcoscenici prestigiosi partecipando a manifestazioni quali Sanremo, Festivalbar, Rtl 102,5 Tour, World Music Awards e ad oggi, prima e unica concorrente reggina ad aver partecipato al talent show più seguito degli ultimi 10 anni, “Amici” di Maria De Filippi, approdando, fra l’altro, alle fasi finali del programma. Risultati ottenuti e obiettivi raggiunti grazie ad una passione infinita, spirito di sacrificio e innato talento. “Le allieve sono il nostro orgoglio e sono un esempio da seguire per tutti quelli che amano la danza – affermano il responsabile amministrativo Rizzi e la direttrice artistica Pizzichemi – In questa settimana di stage a Milano, le tre giovani ballerine hanno conquistato i maestri del M.A.S che oltre ad apprezzare il talento e la bravura delle ragazze, hanno lodato le nostre allieve per l’educazione, la disciplina e il rispetto dimostrato. Ogni giorno, cerchiamo di divulgare ai nostri ballerini gli ingredienti fondamentali per poter praticare nel miglior modo possibile questa disciplina che sono: passione, dedizione, sacrificio, professionalità, qualità, serietà, costanza, impegno, rispetto, molte rinunce. Su tutto però, si impone l’amore per questa magica disciplina, madre di tutte le arti: la Danza”.Tra gli appuntamenti da non perdere del M.A.D vi è quello di giorno 15 e 16 Novembre con lo stage al centro studi di contemporary/modern con la docente Alberta Palmisano, il 22 Novembre sarà ospite il maestro francese Byron, il coreografo più innovatore nel panorama hip hop europeo mentre l’otto Dicembre i ballerini del M.A.D. saranno a Roma alla finalissima del Gran Premio della danza diretto dal coreografo Steve La Chance. online read on line