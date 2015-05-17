Il Chupito riapre!

Il locale più gettonato della nightlife reggina è pronto a riaprire i battenti. Nuovo look per la chupiteria di via Largo Colombo. Infatti Il Chupito si prepara ad accogliervi Venerdì 22 Maggio alle 22e30, con uno stile decisamente più cool, che ben si adatta alle tendenze architettoniche del momento. All’interno oltre alla sua famosa selezione di chupiti e cocktail, una vasta scelta di birre e un ampia gamma di distillati e bollicine di alta qualità. Sarà aperto tutti i giorni a partire dalle 19.30, ma vi consigliamo di non perdervi per nulla al mondo l’inaugurazione, dove per l’occasione verrano offerti dolci e prosecco, noi di CityNow.it non mancheremo per documentare il tutto con foto e video.

Il Chupito è tornato… finalmente!