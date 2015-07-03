Il Chupito ti premia. Scopri come!

Locali rinnovati, cocktail, birre e distillati: la chupiteria di largo Colombo accoglie ogni sera i giovani reggini e lancia una promozione per l'estate

Il Chupito, gettonato locale della nightlife reggina, dopo aver riaperto i battenti a metà maggio, ha subito collezionato una serie di successi uno dietro l’altro, coccolato dal calore degli ormai affezionati giovani reggini.

La chupiteria di via Largo Colombo accoglie ogni sera, a partire dalle 19:30, centinaia di giovani all’interno dei nuovi locali dallo stile decisamente più cool, che ben si adatta alle tendenze architettoniche del momento.

Tante le novità della chupiteria reggina. Oltre alla sua famosa selezione di chupiti e cocktail, ad una vasta scelta di birre e ad un’ampia gamma di distillati e bollicine di alta qualità, per gli amanti della birra danese Ceres una splendida promozione:

Acquistando una sola bottiglia riceverete un fantastico portachiavi. Con la seconda Ceres riceverete inoltre un bellissimo paio di cuffie da dj!

CityNow.it documenterà l’intera estate del Chupito con foto e video