Il circolo velico alla regata Memorial Chilà. Il CVR ha il vento in poppa

Una flotta di ben nove imbarcazioni: quattro Laser Radial e cinque Optimist ha partecipato alla guida del coach, il croato Denis Finderle alla regata zonale con risultati di tutto rilievo che ha messo in evidenza la politica sportiva del Circolo che ha voluto con il nuovo coach iniziare un moderno corso per la Vela.

Due mesi di attività , adesione al progetto Family per i corsi di vela uno squadrone di giovanissimi carichi di entusiasmo. Per il Circolo Velico è stato un battesimo impegnativo, alto e allo stesso tempo esaltante e stimolante.

Oltre all’aspetto agonistico, continua l’impegno per il fondamentale ruolo che la scuola vela ha per il Circolo Velico: prosegue infatti il progetto scuola-vela che ha impegnato per l’estate i bambini per tutto il giorno e che hanno vissuto momenti sportivi e sociali sia a terra come in acqua.

Gli esordienti delle scuole vela sul podio

DOMENICA 30 Agosto i regatanti giovanissimi, tesserati FIV 2015, partecipanti alla regata per gli esordienti delle scuole vela con ben quattro timonieri hanno ottenuto tutti piazzamenti esaltanti.

Secondo è giunto Antonio Adornato e terza Giulia Brancati mentre quinta Morgana Manti. Nella categoria Juniores, Manuel Pugliatti è giunto sul podio brillantemente con premiazione sul podio. Gli altri ragazzi delle squadre agonistiche e pre-agonistiche hanno seguito la regata dalla mitica barca giuria “ braccio di ferro”.

Laser Radial: la vittoria di Valerio Colella

Per la classe laser Radial, categoria principe della regata, vittoria a tutto campo del Velico con Valerio Colella con ben due primi nelle due prove di giornata, seguito con un terzo posto da Fabio Colella e quarto Giovanni Giordano, mentre Rosalba Giordano si è dovuto ritirare perché ha riportato una ferita alla mano.

Avendo vinto per ben tre anni consecutivi l’artistico Trofeo “ Pasquale Chilà”, assegnato alla classe Laser Radial , e per regolamento assegnato definitivamente, l’atleta vincitore, Valerio Colella, ha deciso di rimetterlo in palio per i prossimi tre anni in onore e ricordo del velista scomparsa Pasquale Chilà. Gesto sportivo che è stato molto apprezzato dalla famiglia Chilà .

Altri traguardi attendono la nutrita e qualificata pattuglia del Circolo Velico, dopo il “battesimo” della regata, con appuntamenti nazionali e internazionali e … tanti allenamenti.