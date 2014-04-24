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Il Dj-Set Aprile 2014 di Peppe Bonocore

La selezione di nove brani del dj per il mese di aprile 2014, da Avatism a Dario D'attis

24 Aprile 2014 - 17:57 | di Redazione

Peppe Bonocore, Dj-Set di aprile 2014

PLAYLIST1) Avatism Feat Forrest – Different Spaces (Lake People Remix)  2) Andhim – Hausch ( George Morels Groove Remix) 3) Pastaboys & Keemani – You Can Count Me  4) Ninetoes – Escape  5) Jacob Phono & Jens Bond – Saatzuchgut ( German Brigante Remix ) 6) Ten Walls – Walking With Elephants  7) Subb-An Feat S.Y.F – Say No More  8) Brett Jacobs – Ceazure  9) Dario D’attis – The Good Old Days

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