Il Dj-Set Aprile 2014 di Peppe Bonocore

La selezione di nove brani del dj per il mese di aprile 2014, da Avatism a Dario D'attis

PLAYLIST1) Avatism Feat Forrest – Different Spaces (Lake People Remix) 2) Andhim – Hausch ( George Morels Groove Remix) 3) Pastaboys & Keemani – You Can Count Me 4) Ninetoes – Escape 5) Jacob Phono & Jens Bond – Saatzuchgut ( German Brigante Remix ) 6) Ten Walls – Walking With Elephants 7) Subb-An Feat S.Y.F – Say No More 8) Brett Jacobs – Ceazure 9) Dario D’attis – The Good Old Days