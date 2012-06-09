Il Ritmo dell’Estate: DJ Set Deep/Tech-House di Federico Foti

Non perderti il DJ Set esclusivo di Federico Foti in free download su CityNow. Vibra al ritmo del Deep/Tech-House con la tracklist di Giugno 2012 e scopri di più su Federico!

L’estate è alle porte e CityNow ti regala il DJ Set Deep/Tech-House Giugno 2012 di Federico Foti in free download. Vibra al ritmo di tracce selezionate che segnano l’inizio di un’estate indimenticabile.

Track List del DJ Set:

Thyladomid – Deep in the three

Rampa – So many

Alli Borem – Stazione Nord

Intervista Esclusiva: Federico Foti Racconta

Com’è iniziata la tua carriera?

“La mia avventura nel mondo della musica è iniziata a 17 anni in un villaggio turistico, per poi passare a far parte dello staff dell’Area Godo’o al Maharaja. Oggi, faccio parte del Wow Movement e la passione per la musica continua a guidarmi.

“

Il segreto del tuo successo?

“L’entusiasmo di far divertire il pubblico è la mia vera passione. La soddisfazione di vedere le persone ballare al ritmo della mia musica è impagabile.

“

Il tuo genere musicale preferito?

“Amo l’House in tutte le sue sfumature, da deep a tech. Loco Dice è da anni il mio punto di riferimento musicale.

“

Progetti Futuri

Federico è pronto a sorprenderti con numerosi progetti, inclusi i sabati all’Oasi Village e appuntamenti esclusivi in Sicilia. Resta sintonizzato per un pool party estivo con un ospite d’eccezione dalla scena elettronica internazionale.