Il Ritmo dell’Estate: DJ Set Deep/Tech-House di Federico Foti
Non perderti il DJ Set esclusivo di Federico Foti in free download su CityNow. Vibra al ritmo del Deep/Tech-House con la tracklist di Giugno 2012 e scopri di più su Federico!
09 Giugno 2012 - 00:00 | di Redazione
L’estate è alle porte e CityNow ti regala il DJ Set Deep/Tech-House Giugno 2012 di Federico Foti in free download. Vibra al ritmo di tracce selezionate che segnano l’inizio di un’estate indimenticabile.
Track List del DJ Set:
- Thyladomid – Deep in the three
- Rampa – So many
- Alli Borem – Stazione Nord
Intervista Esclusiva: Federico Foti Racconta
Com’è iniziata la tua carriera?
“La mia avventura nel mondo della musica è iniziata a 17 anni in un villaggio turistico, per poi passare a far parte dello staff dell’Area Godo’o al Maharaja. Oggi, faccio parte del Wow Movement e la passione per la musica continua a guidarmi.
“
Il segreto del tuo successo?
“L’entusiasmo di far divertire il pubblico è la mia vera passione. La soddisfazione di vedere le persone ballare al ritmo della mia musica è impagabile.
“
Il tuo genere musicale preferito?
“Amo l’House in tutte le sue sfumature, da deep a tech. Loco Dice è da anni il mio punto di riferimento musicale.
“
Progetti Futuri
Federico è pronto a sorprenderti con numerosi progetti, inclusi i sabati all’Oasi Village e appuntamenti esclusivi in Sicilia. Resta sintonizzato per un pool party estivo con un ospite d’eccezione dalla scena elettronica internazionale.
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