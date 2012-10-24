Il Dj Set di Federico Foti
Non perderti il nuovo DJ Set che parte con la Deep House e culmina con la Tech House: un'esperienza sonora ideale per ogni appassionato di clubbing
24 Ottobre 2012 - 14:14 | di Redazione
Inspiration from Global Club Sounds: Un nuovo DJ Set
Per la realizzazione di questo set mi sono ispirato ad un sound che sempre più sta andando incontrastato nei vari club mondiali. Si parte dai suoni morbidi della Deep per giungere, a fine set, ad un sound un po’ più duro quale la Tech House.
Prossime date
- 27 Ottobre: Oasi Sala Flambè
- 31 Ottobre: Oasi Halloween party!
Tracklist del Set
- Sonny Fodera – All The Things
- Miguel Campbell – Not That Kind Of Girl
- Solomun – kackvogel
- HNQO – Point of View
- Dj Le Roi – Want Me
- George Morel – It’s all in my head (Andre Crome Remix)
- Luca Agnelli & Marco Faraone – Break Dose
- David August – Music is the place to be
- NTFO meet Rhadow – Hype (Original mix)
- Super Flu – Super Flu <3 Isaac
Questo set offre un’esperienza sonora che evolve progressivamente, perfetto per chi ama i cambiamenti dinamici nella musica da club.
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