Il giovane duo comico Matt & Bise al Porto degli Ulivi

Il duo comico di YouTube e Facebook fa tappa in Calabria con il Tour 2016: firma autografi e foto con i fan

di Federica Geria – Due giovani conosciuti tra i banchi di scuola, che si accorgono di avere la stessa passione per i video e per la comicità, si uniscono per collaborare nella realizzazione di vari format, su YouTube e Facebook, dando così vita nel 2009 al progetto “Matt & Bise” con l’apertura del loro canale YouTube.

Matteo Pelusi e Valentino Bisegna, in arte Matt & Bise, vantano oggi sulla loro pagina Facebook ufficiale più di 1.800.000 fans, un pubblico per lo più giovane che segue i due comici in tutti i loro divertentissimi ed irriverenti sketch.

Matt e Bise percorrono il loro Tour 2016 lungo tutta l’Italia e tra i tanti appuntamenti non manca una tappa a Reggio Calabria. I due infatti saranno ospiti al Centro Commerciale Porto degli Ulivi a Rizziconi il 28 maggio, alle ore 17:30, dove dedicheranno il loro tempo ai giovani fans, firmando autografi e scattando foto insieme.

BIOGRAFIA

Matt & Bise nel 2012 sono ospiti di una TV regionale del Piemonte, FOR MUSIC TV per l’ente QUARTARETE TV, dove in seguito seguiranno per due anni un programma tutto loro.

L’anno seguente nel 2013 conducono un programma per Mediaset (“Italia TU!”) , su Italia 2, dove insieme all’amico Gabbo scovano i nuovi talenti della rete. Nel 2012 realizzano uno dei video più virali del proprio canale YouTube con la partecipazione di Enzo Iacchetti, “Il Ballo di Balo” che diventa subito una hit finendo tra i trend topics di Twitter.

Sky Sport riscontra subito interesse per la canzone e invita i ragazzi al programma Sky Calciomercato su Sky Calcio 1.

Sempre nel 2012 pubblicano la loro parodia dei One Direction, “Non ho l’iPhone” che diventa subito un tormentone ricantato e ricondiviso da decine di altri canali YouTube con milioni di views totali.

Nel 2014 partecipano alla Convention mondiale “ItaTube 2014”, che ha ospitato i più importanti vlogger a Milano.