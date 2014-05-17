Il gruppo calabrese in lizza a Musicultura. Vota Mattanza!
Mille voti per portare i Mattanza, unico gruppo calabrese in gara a Musicultura, nelle prime due posizioni e alla finale di giugno all'Arena Sferisterio di Macerata: serve un click
17 Maggio 2014 - 12:50 | di Redazione
C’è tempo solo fino a lunedi mattina per votare i MATTANZA su http://facebook.noiza.com/musicultura2014/show/mattanza/ e consentire all’unico gruppo calabrese in lizza a Musicultura di ribaltare la situazione e collocarsi fra le prime due posizioni.
Soltanto i primi due artisti scelti dal popolo di facebook accederanno infatti automaticamente alla finalissima di Giugno e si esibiranno all’Arena Sferisterio di Macerata.
Che soddisfazione sarebbe per il gruppo e i suoi numerosissimi fan!
Fra l’altro votare è davvero semplice! BASTA UN CLICK!Clicca qui:http://facebook.noiza.com/musicultura2014/show/mattanza/Mettendo un “Mi piace” alla pagina facebook di Musicultura, e cliccando sul faccione di Mimmo, rappresentante del gruppo MATTANZA, consentirai al gruppo di fare un passettino in più verso la meta.
Ma un passettino potrebbe non bastare! Allora occorre spargere la voce, fare votare amici e parenti e magari trovarci uno spazietto in qualche testata radio, web, o cartacea, che amplifichi il messaggio raggiungendo più gente possibile.
Ci servono 1000 voti. A partire dal TUO. BASTA UN CLICK!
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