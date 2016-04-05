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Il Liceo Campanella rappresenterà la Calabria alle finali delle Olimpiadi di Filosofia

Domenico Praticò della V C ha vinto la selezione regionale per il canale in lingua inglese e andrà a Roma per la gara nazionale

05 Aprile 2016 - 09:28 | di Vincenzo Comi

Studenti del Liceo Campanella di Reggio Calabria alle finali delle Olimpiadi di Filosofia

La selezione regionale della XXIV edizione delle Olimpiadi di Filosofia, disputatasi venerdì 4 Marzo 2016, ha visto la vittoria, per la sezione di gara in lingua straniera, dell’allievo Domenico Praticò della V C, che si è classificato al primo posto.

L’allievo rappresenterà la Calabria per il canale in lingua inglese alla Gara Nazionale che si svolgerà a Roma nel mese di Aprile 2016.

Le Olimpiadi, inserite nell’ambito delle iniziative volte alla valorizzazione delle eccellenze e nella prospettiva di innovazione a carattere internazionale dell’apprendimento/insegnamento della Filosofia, si articolano attraverso i due canali distinti A e B, una in lingua italiana e l’altra in lingua inglese.

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