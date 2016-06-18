Il Liceo Classico “Campanella” entra nella Cambridge community

Il liceo è stato certificato dalla famosa università quale Cambridge International School. Il dirigente scolastico Rao: “Verso internazionalizzazione degli studi”

Un nuovo prestigioso riconoscimento per il Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria. Lo storico istituto è stato certificato dall’Università di Cambridge quale liceo classico Cambridge International School. Dal prossimo anno scolastico, gli studenti potranno studiare tre materie in lingua inglese con l’ausilio di lettori madrelingua affiancati ai docenti.

Lo studio dell’inglese non sarà più quello di una lingua straniera: i ragazzi affronteranno nel loro curriculum English as a second language, Latin e Maths e, al termine del triennio, superando l’esame previsto, potranno conseguire il titolo IGCSE, indispensabile per l’accesso alle università del Regno Unito e di molti paesi anglofoni, acquisendo altresì le competenze necessarie per seguire i corsi in lingua inglese delle più prestigiose università italiane.

“E’ un importante traguardo– ha affermato il – che realizza compiutamente il nostro percorso di internazionalizzazione degli studi. Far parte dell’Università di Cambridge, una delle migliori esistenti, conferma il Liceo Classico “Campanella” come centro di eccellenza nel campo dell’istruzione a livello internazionale.

Oltre al riconoscimento da parte dell’Università di Cambridge, per il Consiglio d’Europa la nostra scuola a settembre organizzerà un seminario internazionale di formazione, al quale prenderanno parte addetti culturali di vari paesi del mondo”.