Il lusso a portata di polso: Apple e Hermès svelano la Collezione Apple Watch Hermès

di Maria Carmela Di Marte – È di alcuni giorni fa la notizia della collaborazione tra due aziende che producono prodotti molti diversi, ma che hanno deciso insieme di dare vita ad un unico prodotto, che fosse un insieme di lusso e tecnologia all’avanguardia. Stiamo parlando dell’azienda di moda francese Hermès e la migliore azienda in campo tecnologico, l’Apple.

Insieme hanno dato vita ad una collezione di Apple Watch in acciaio inossidabile con cinturini in pelle, realizzati nello stile unico ed elegante di Hermès ma con il design e la funzionalità di Apple.

Ciò che ha permesso di ritenere questo modello completamente diverso rispetto ai precedenti Apple Watch, è stata la ricerca di eccellenza costante, la qualità altissima e l’insaziabile desiderio di creare qualcosa di unico: caratteristiche che accomunano entrambe le aziende.

I quadranti e i cinturini

L’Apple Watch Hermès include un quadrante personalizzabile con tre esclusivi design ispirati agli orologi Clipper, Cape Cod e Espace di Hermès. Vi è infatti nella variante da 38 mm e in quella di 42 mm, come gli Apple Watch normali; tuttavia ciò che rende speciale questa collezione sono i cinturini: tutti realizzati in vera pelle Barenia fauve e pelle noir box, disponibili in tre varianti – Single Tour, Double Tour e Cuff.

La collezione sarà disponibile presso alcuni negozi selezionati di Apple dal 5 Ottobre in Italia.

Prezzo? Si parte dai 1330 Euro per il Single EWatch fino ai 1780 Euro per il modello Cuff.

Un lusso più che a portata di polso, sarebbe il caso di dire, di portafoglio