Il Premio Piramide dell’Eccellenza va al Ceo di Klopman, Alfonso Marra

di Daniela Bonanno Conti – Nell’ambito del fashion show degli allievi di Accademia Italiana di Arte Moda Design, nei giorni scorsi a Firenze, è stato assegnato il Premio Piramide dell’Eccellenza che quest’anno è andato all’azienda Klopman International di Frosinone, leader nella produzione di tessuti per l’abbigliamento, per la preziosa collaborazione effettiva tra scuola e impresa.

Dapprima si è tenuto il fashion show di fine anno accademico dove sono stati realizzati degli appositi abiti scultura da parte degli studenti del primo anno, provenienti da ogni parte del mondo, utilizzando tessuti prodotti dalla Klopman, mentre i laureandi in design, grafica e fotografia per la prima volta, hanno esposto in una sede adibita apposta per l’evento, i loro lavori. Dopo la sfilata, è avvenuta l’attesa premiazione.

A ritirare il prestigioso premio, ricevuto dal fondatore e direttore della Accademia Italiana di Arte Moda Design, Vincenzo Giubba, il ceo di Klopman, Alfonso Marra.

E’ stato premiato l’impegno nel promuovere e sostenere la creatività dei giovani talenti e l’attenzione dell’azienda al mondo della moda. Oltre ad Alfonso Marra, è stato premiato anche l’enfant prodige della moda (il grande maestro couturier) Roberto Capucci.

Alfonso Marra ha dichiarato ai giornalisti: “Klopman è da diversi anni impegnata nel promuovere e sostenere la creatività degli studenti di moda e design allo scopo di creare network innovativi fra scuola, business e industria. L’impegno dell’azienda nella valorizzazione dei futuri talenti prosegue e si rafforza nella convinzione che i giovani di oggi sono i professionisti di domani”.