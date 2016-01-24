Il premio ‘smart communities’ finalista SMAU-ANCI 2015 condiviso con la città

L’Associazione Pensando Meridiano, laboratorio permanente di cultura sostenibile, innovazione e coesione sociale, invita la cittadinanza, i giovani, le associazioni ed i soggetti con cui si sono svolte azioni in rete, la stampa ed i rappresentanti delle istituzioni giorno 26 gennaio 2015 ore 10.30 c/o il salone dei Lampadari a Palazzo S. Giorgio, per condividere il premio “smart communities” come finalista SMAU_ANCI 2015, riconosciuto a Napoli l’11 dicembre 2015, dopo essere stati selezionati a livello nazionale come esperienza del Sud Italia, capace di innescare azioni innovative sociali e sostenibili per le politiche urbane della città metropolitana di Reggio Calabria.

La candidatura di Reggio come smart city

L’associazione ha partecipato alla selezione con tutti i progetti su cui agisce dal 2013 e con i casi di Ergosud, Reactioncity pilota, Reactioncity woman e la Fabcity, candidando la città al riconoscimento del premio con “Innovazione Sociale per Reggio Calabria smart-city”. Il progetto “the laboratory-city”, sperimentazione del metodo di innovazione sociale urbana di Consuelo Nava, messo in azione dall’Associazione, viene riconosciuto anche nella competizione SMAU-ANCI come caso di successo “che sollecita l’iniziativa “dal basso” e forme avanzate di cittadinanza attiva, coinvolgendo istituzioni, imprese e associazioni, utilizza le modalità della sharing economy e del crowdfounding per il finanziamento di attività di riqualificazione economica e sociale del territorio. Genera processi e “buone pratiche” che hanno un impatto immediato sulla vita della comunità ed effetti di lungo periodo nella policy di smart governance e smart people, amministrazione e inclusione per la città collettiva. I benefici quindi non ricadono solo su alcune categorie “svantaggiate”, ma sull’intero corpo sociale, perché le azioni intraprese promuovono l’integrazione sociale, la valorizzazione del territorio, lo sviluppo economico e la competitività del territorio attraverso i percorsi di capacity building dei suoi makers”.

Il presidente dell’ass.ne Arch. Giuseppe Mangano presenterà i progetti in corso e consegnerà il premio al Sindaco della città di Reggio Calabria Avv. Giuseppe Falcomatà, invitando inoltre ad intervenire quali rappresentanti delle istituzioni On. Nicola Irto, Avv. Giuseppe Marino, Dott.ssa Daniela De Blasio ed i mentori del laboratorio Prof.ssa Consuelo Nava ed Angelo Marra.

www.pensandomeridiano.com

InfoPremio:

http://www.smau.it/napoli15/success_stories/innovazione-sociale-per-reggio-calabria-smart-city/