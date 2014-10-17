Il Presidente degli Stati Uniti d’America Barack Obama sulla copertina di Cinque Terre Magazine

Sono passati dieci mesi dall’ultimo contatto con l’ufficio di comunicazione della Casa Bianca statunitense, non abbiamo avuto più notizie ma speriamo di avere come ospite il Presidente Obama possa avere un seguito positivo. Rinnoviamo l’invito a far visita nel nostro territorio, la Riviera Ligure di Levante e le Cinque terre per fargli ammirare uno dei posti più belli del mondo. Da sempre, le Cinque Terre costituiscono una delle principali attrattive turistiche della riviera spezzina e in generale dell’Italia da sempre rinomate in tutto il mondo; infatti il territorio che comprende i paesi che costituiscono questa zona sono considerati patrimonio dell’umanità e tutelati direttamente dall’UNESCO. Per l’occasione, ci teniamo ad invitare anche la sua consorte la first lady Michelle Obama da sempre attenta ai problemi ambientali e alle tematiche sensibili che riguardano tutto il mondo.

La copertina di ottobre 2014

A tal proposito, il nostro editore Alessio Sundas ha dedicato la copertina N.9 del mensile di ottobre 2014 di Cinque Terre Magazine, al Presidente degli Stati Uniti d’America, Barack Obama, con l’intento di lasciare un’impronta nel panorama giornalistico italiano. Cinque Terre Magazine è una rivista mensile che non parla solo di questi borghi incantati, ma anche della città spezzina e di tutta la provincia, trattando di informazione, cultura, turismo e curiosità.

Si tratta di una copertina di forte impatto; in primo piano ammiriamo la figura di Barack Obama che rappresenta da sempre una delle più importanti figure al mondo che hanno lasciato un segno indelebile, sapendo gestire con grinta e determinazione la crisi e i grandi cambiamenti non solo Americani ma anche di tutto il mondo. Sul retro della rivista Cinque Terre Magazine, sono visibili l’immagine dalla Casa Bianca Statunitense e la statua della Libertà, monumento simbolo di New York e degli interi Stati Uniti d’America. All’interno del magazine, troveremo un articolo/invito dedicato al Presidente degli Stati Uniti d’America Barack Obama, focalizzando l’attenzione sulle principali attrattive del nostro territorio e in particolare del territorio delle Cinque Terre. Mai come oggi, l’America e l’Italia sono così vicine e come dice lo stesso Presidente degli Stati Uniti d’America Barack Obama: “E’ giunto il momento che il mondo si muova in una direzione nuova. Dobbiamo impegnarci per il reciproco rispetto e dobbiamo farlo da subito. Sono consapevole dell’aspettativa che circonda il mio incarico, ma so che non ha radici in quello che io rappresento, ma nel fatto che il mondo è scontento dello stato e vuole cambiare. L’America è pronta a guidare questo cambiamento”.