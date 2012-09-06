Festeggiamenti in Onore della Madonna della Consolazione: Il Programma Completo
Musica, arte e tradizione: scopri il programma completo dei festeggiamenti in onore della Madonna della Consolazione a Reggio Calabria
06 Settembre 2012 - 18:22 | di Redazione
Il sindaco Demetrio Arena ha presentato il dettagliato programma dei Festeggiamenti in onore della Madonna della Consolazione, previsti a concludersi il 11 Settembre 2012 con un evento clou: il concerto della nota cantante Noemi a Piazza Indipendenza, seguito dai tradizionali giochi di fuoco.
Programma dei Festeggiamenti Civili
- Giovedì 6 Settembre 2012: Concerto “Armonia Celeste” presso la Basilica Eremo alle ore 21.00.
- Venerdì 7 Settembre 2012: Una serie di eventi culturali e musicali si terranno in diverse location, tra cui la Villa Comunale e Piazza Italia, a partire dalle ore 18.00.
- Sabato 8 Settembre 2012: Sfilata Bande Musicali al Corso Garibaldi alle ore 18.00 e altri spettacoli serali in varie piazze.
- Domenica 9 Settembre 2012: Attività culturali, sportive e musicali che coinvolgeranno l’intera città dalla mattina alla sera.
- Lunedì 10 Settembre 2012: Competizioni sportive e spettacoli teatrali arricchiranno la giornata, culminando con eventi notturni in varie location della città.
- Martedì 11 Settembre 2012: I festeggiamenti si concluderanno con il concerto di Noemi a Piazza Indipendenza alle ore 21.30, seguito da uno spettacolo pirotecnico lungo il lungomare.
I festeggiamenti, che abbracciano cultura, musica, arte e tradizione, sono una manifestazione della profonda devozione cittadina e dell’impegno dell’Amministrazione Comunale a promuovere eventi di qualità che valorizzino il tessuto sociale e culturale di Reggio Calabria.
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