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Festeggiamenti in Onore della Madonna della Consolazione: Il Programma Completo

Musica, arte e tradizione: scopri il programma completo dei festeggiamenti in onore della Madonna della Consolazione a Reggio Calabria

06 Settembre 2012 - 18:22 | di Redazione

Festa della Madonna della Consolazione a Reggio Calabria, festeggiamenti con il concerto di Noemi

Il sindaco Demetrio Arena ha presentato il dettagliato programma dei Festeggiamenti in onore della Madonna della Consolazione, previsti a concludersi il 11 Settembre 2012 con un evento clou: il concerto della nota cantante Noemi a Piazza Indipendenza, seguito dai tradizionali giochi di fuoco.

Programma dei Festeggiamenti Civili

  • Giovedì 6 Settembre 2012: Concerto “Armonia Celeste” presso la Basilica Eremo alle ore 21.00.
  • Venerdì 7 Settembre 2012: Una serie di eventi culturali e musicali si terranno in diverse location, tra cui la Villa Comunale e Piazza Italia, a partire dalle ore 18.00.
  • Sabato 8 Settembre 2012: Sfilata Bande Musicali al Corso Garibaldi alle ore 18.00 e altri spettacoli serali in varie piazze.
  • Domenica 9 Settembre 2012: Attività culturali, sportive e musicali che coinvolgeranno l’intera città dalla mattina alla sera.
  • Lunedì 10 Settembre 2012: Competizioni sportive e spettacoli teatrali arricchiranno la giornata, culminando con eventi notturni in varie location della città.
  • Martedì 11 Settembre 2012: I festeggiamenti si concluderanno con il concerto di Noemi a Piazza Indipendenza alle ore 21.30, seguito da uno spettacolo pirotecnico lungo il lungomare.

I festeggiamenti, che abbracciano cultura, musica, arte e tradizione, sono una manifestazione della profonda devozione cittadina e dell’impegno dell’Amministrazione Comunale a promuovere eventi di qualità che valorizzino il tessuto sociale e culturale di Reggio Calabria.

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