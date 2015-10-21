Il prossimo 25 novembre verrà messa in circolazione la nuova banconota da 20 euro serie Europa

La BCE annuncia la nuova banconota da 20 euro serie Europa dal 25 novembre: opuscoli per le imprese e a Reggio Calabria la campagna di informazione Le giornate della banconota

Come indicato nel comunicato stampa della BCE :

“- … 2,8 milioni di imprese riceveranno un opuscolo informativo e una “carta animata”;

le imprese dovrebbero assicurare che i loro dispositivi per il controllo dell’autenticità e la selezione e accettazione delle banconote siano pronti per trattare il nuovo biglietto.

… Nei paesi dell’area dell’euro i soggetti che operano con il contante per motivi professionali riceveranno informazioni sulla veste grafica e sulle caratteristiche di sicurezza del nuovo biglietto che potranno a loro volta trasmettere alla clientela.”

L’opuscolo sottolinea tra l’altro che “i biglietti sono facili da verificare manualmente, applicando il metodo “TOCCARE-GUARDARE-MUOVERE”.”

È possibile richiedere esemplari aggiuntivi dell’opuscolo e della carta animata presso le Filiali della Banca d’Italia.

A livello locale, inoltre, dal 24 ottobre al 25 novembre – dalle 9 alle 13 dal lunedì al sabato e solo nelle giornate di sabato anche dalle 15,30 alle 19,30 – presso la Filiale di Reggio Calabria si svolgerà la campagna d’informazione “Le giornate della banconota” che coinvolgerà gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e l’intera cittadinanza.

Nell’occasione verranno esposti i bozzetti creati dagli alunni delle scuole calabresi che hanno partecipato alle scorse edizioni del Premio per la Scuola “Inventiamo una banconota”, quest’anno alla sua terza edizione avente per tema “La ricchezza delle diversità”.

Ulteriori informazioni sulla nuova banconota da 20 euro sono comunque disponibili sul sito http://www.nuove-banconote-euro.eu/.