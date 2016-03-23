Il Reggino Giuseppe Mattocci alla ‘Prova del Cuoco’

Reggino doc, classe 1991 e grande passione per i dolci: Giuseppe Mattocci è in gara alla Prova del Cuoco su Rai 1 nelle sfide dal 21 al 25 marzo

Classe 1991 ed una grande passione per la cucina, trasmessagli dalla madre e fiorita nel corso degli anni.

Giuseppe Mattocci, reggino doc, partecipa alla Prova del Cuoco, il famoso programma di cucina condotto da Antonella Clerici in onda tutti i giorni su Rai 1 dalle 12:00 alle 13:30.

Giuseppe è uno dei due partecipanti che, nelle sfide di questa settimana (da lunedì 21 a venerdì 25), tenterà di aggiudicarsi la vittoria.

Come lui stesso afferma “la sua grande passione sono i dolci, composti da impasti soffici e leggeri, come la colomba Pasquale o i panettoni di Natale”, grande tradizione della nostra Terra. Non a caso è proprio con un dolce che ha conquistato la sua fidanzata.

Nonostante la sua predilezione, in questi giorni alla prova del cuoco Giuseppe sta mostrando tutta la sua bravura, tanto da aver già vinto la prova di lunedì.

Adesso non resta altro che fare il tifo per uno dei tanti reggini che con impegno e dedizione tenta di realizzare i suoi sogni.