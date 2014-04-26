Il reggino Luca Scorziello nell’orchestra Rai di ‘Ti lascio una canzone’

La Calabria a pieno titolo rappresentata sempre, anche in tv, anche in questo periodo, anche alla Rai.A far da corollario e supporto musicale ai giovani artisti che si sono susseguiti nel corso delle puntate di Ti Lascio una canzone, la fortunatissima trasmissione condotta dell’effervescente Antonella Clerici, oltre al CAMPIONISSIMO VINCENZO CARNI’ e alle gemelline SCARPARI (terze classificate) un altro calabrese, il percussionista reggino LUCA SCORZIELLO componente dell’orchestra.

Un curriculum di tutto rispetto

Definirlo un “asso della musica” non è né sbagliato né esagerato. Luca è davvero bravo. Da qualche anno lavora in Rai, ed ha un curriculum di tutto rispetto.

Inizia la carriera musicale all’età di soli dodici anni, suonando la batteria in formazioni che propongono repertori di musica leggera, italiana e internazionale. 1995/96 – inizia l’amore per le percussioni ed entra a far parte del gruppo etno-musicale Kalavria, con il quale giunge alla finalissima delle selezioni nazionali di “Una voce per Sanremo”. Inoltre debutto in teatro, al “Vittorio Emanuele” di Messina, nel “Brutus”, per la regia di Ninni Bruschetta e con lo stesso cast farà tappa nei più importanti teatri italiani con lo spettacolo “Giulio Cesare”, ottenendo fin da subito larghi consensi dalla critica nazionale; 1997 – Diviene leader del gruppo di impronta brasiliana Masquenada, con il quale incide un singolo; 1998 – collabora allo spettacolo musicale “Sogni di neve” di Cinzia Contempo con musiche di Caterina Pesti; 1999 – A Cuba, si perfeziona nelle tecniche Afro-cubane sotto la guida di Josè Louis Quintana Changuito, partecipando nel frattempo a vari seminari nazionali ed internazionali con percussionisti del calibro di Trilok Giurtu e Luis Conte, specializzandosi nella musica pop. Contemporaneamente, a Roma, svolge attività di turnista in studio di registrazione RCA, BMG, EMI, insegnando nel tempo stesso presso la scuola di musica CIAC, proponendo poi in giro sia in Italia che all’estero un clinic tour, a Reggio Calabria collabora con il Modern College of Music, dove tiene frequenti stages e seminari; 2000 – Giappone – ad Hiroshima, insieme alla cantante Angelica Sepe, in occasione dell’inaugurazione del tempio buddista Colle della Speranza, in seguito anche il Watussi tour con Edoardo Vianello; 2001 – Brasile – Rio de Janeiro – ci vive per quasi un anno e studia per perfezionare la sua tecnica con Marcelo Costa (Caetano Veloso) e Ramiro Mussotto (Daniela Mercury); 2002 – Taiwan – trionfale tournee con le soprano Cecilia Gasdia e Barbara Buonaiuto, voce solista dell’Orchestra Italiana di Renzo Arbore.

Dal 2003 alle collaborazioni con grandi artisti

Collabora inoltre con l’orchestra dii Natale in Vaticano; 2003 – tour con Amedeo Minghi, grande fratello un anno dopo con la band di Agostino Penna e Domenico Severino; 2004 – Maurizio Costanzo Show e Natale in Vaticano. 2005 – Telethon , Uno mattina al fianco della cantante Angelica Sepe, Video Italia – Concerto in diretta con Edoardo Vianello,“Le parole sono altrove” , Tim tour Europa (Budapest) con Claudio Baglioni e Biagio Antonacci; 2006 – le sue percussioni accompagnano dal vivo il primo ballerino del teatro dell’opera di Roma, Gianni Rosaci, nello spettacolo teatrale “Mare Nostrum”, che dà il nome anche al disco che racchiude la colonna sonora di world music. Radio Rai “Brasil” – concerto in diretta con il Trio Bossa; 2007 – Partecipa nella serata conclusiva della importante manifestazione “Eurobassday” a Verona. Lo troviamo anche nel disco “Rimini Samba” del trio Os Morcegos, in “Chisti simu” del gruppo calabrese, nel lavoro del saxofonista Eric Daniel & Friends “Old sax, nu soul”, nel disco “Je t’aime” della cantante francese Eva Lopez, in “Psyché” del gruppo Phaleg, incide il cd/dvd live Mtv Unplugged di Alex Britti, tour teatrale con Loretta Goggi “Se stasera sono qui”, diretto dal maestro Federico Capranica; 2008/09 – tour teatrale e tour estivo con Alex Britti. “Ciak si Canta” varietà in sei puntate su Rai Uno diretto dal M° Sandro Comini; “I Raccomandati” varietà su Rai Uno condotto da Pupo, orchestra diretta dal M° Pinuccio Pirazzoli; “I Migliori anni” varietà su Rai Uno condotto da Carlo Conti, Orchestra Rai diretta dal M° Pinuccio Pirazzoli; 2010 – partecipazione nell’Orchestra Rai come percussionista al 60° Festival di Sanremo, ”I Migliori Anni” varietà su Rai Uno condotto da Carlo Conti, Orchestra Rai diretta dal M° Pinuccio Pirazzoli , tour estivo con Alex Britti .23. Vanta numerosissime e importanti collaborazioni musicali discografiche e live con gruppi e cantanti nazionali e internazionali. Oltre a quelli già citati ha collaborato con: i Tamburi Do Brasil, Rossana Casale, Dirotta su Cuba, Travatura, Eugenio Bennato, Quarta Aumentata, Cecilia Gasdia, Samingad, Solomon Burke, Toot’s Thileman, Gianni Morandi, Randy Crawford, Lionel Ritchie, Josh Groban, The Corrs, Dionne Warwick, Noa, Rumba De Mar, Alessandro Mannarino, Sergio Cammariere, Lauryn Hill, Pino Daniele, Tony Canto.