Il reggino Vincenzo Sgró si aggiudica il terzo posto ai giochi matematici

Ancora una vittoria per Vincenzo Sgrò , alunno modello del Liceo scientifico “ Alessandro Volta” che si è aggiudicato il terzo posto alla finale nazionale dei giochi matematici del Mediterraneo organizzati dall’AIPM ( Accademia Nazionale per la Promozione della matematica) e curati per il Liceo “Alessandro Volta” dalla professoressa Anna Maria Romeo .

La prestigiosa competizione, svoltasi presso l’Università degli Studi di Palermo, il 23 Aprile , ha visto protagonisti circa 80 finalisti provenienti da tutta Italia .

La squadra del Volta alla finale di Palermo

Vincenzo Sgrò, insieme alla squadra del Volta composta da Giada Araco ( 1 F ), Paolo Bellieni ( 2 C ), Domenico Benedetto ( 2 A sa), Francesca Cereto ( 1 D ), Federica Lucisano ( 1 F 9, Giorgio Martorano ( 2 C ) egregiamente preparata dal Professore Versaci si è battuto , nella sua categoria S4 ( riservata agli studenti frequentanti il primo anno della secondaria di secondo grado) con il rigore e la competenza che lo distingue in ambito scolastico aggiudicandosi il podio e piazzandosi al terzo posto.

Vincenzo, alunno della classe prima A sportiva, non è nuovo alle vittorie , anzi è un habitué , infatti solo qualche giorno prima della finale dei giochi del Mediterraneo aveva portato a casa la coppa del campionato interregionale giovanile di dama disputato a Latina e ancora a fine Marzo era riuscito a vincere il titolo italiano nella categoria Cadetti ( under 16) al 34° campionato Giovanile di dama Internazionale.

L’ aspetto più sorprendente è che Vincenzo è un ragazzo che non si è fatto illudere o esaltare dal successo, è un ragazzo discreto, serio, ma soprattutto studioso, attento e diligente, motivo di orgoglio per la sua famiglia, per la scuola e un esempio di serietà e determinazione per i suoi compagni.

Il Dirigente Scolastico Professoressa Angela Maria Palazzolo insieme a tutta la comunità scolastica è felice di porgere i suoi complimenti ad un ragazzo che coniuga nel suo vissuto metodo, coerenza e tenacia, valori di quello sport che rende vincenti nell’agone della vita.