Il rugbista Lorenzo Imbalzano convocato in Nazionale

Si colora di azzurro il presente del rugby reggino.

L’esperto atleta Lorenzo Imbalzano è stato convocato dalla Lega Italia Rugby Football League al raduno nazionale in programma il prossimo ventotto novembre. Imbalzano, che gioca nell’Asd Rugby Reggio nel ruolo di tallonatore, dovrà presentarsi presso l’Hotel Alexandra di Vinci, in provincia di Firenze, arricchendo ancora di più il suo già ampio bagaglio di esperienza, nonostante la giovane età.

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L’atleta reggino, che ha raggiunto prestigiosi risultati con Torino, Accademia Rugby Roma, Milazzo, ha deciso di fermarsi nel capoluogo reggino compiendo una scelta dettata da motivi che vanno ben oltre i programmi sportivi.

Conosciutissimo in città, Lorenzo è molto impegnato nel sociale, Capo Scout a Pellaro da dieci anni, presta molto attenzione allo sport e a tutto quello che interessa e coinvolge i più giovani. La convocazione per il raduno nazionale, oltre a gratificare Imbalzano per i tanti sacrifici e l’impegno profuso negli anni, premia la società Rugby Reggio, riconosciuto punto di riferimento nel panorama sportivo calabrese.