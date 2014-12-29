Il sacro fuoco del Gospel riaccende il Cilea. Teatro gremito e grande successo di pubblico per la performance dei Corona Chorus

di Vincenzo Comi – Il sacro fuoco del gospel riaccende il teatro ‘F.Cilea’. In occasione delle festività natalizie l’associazione “Corona Chorus”, con il sostegno del Comune di Reggio Calabria, ha voluto regalare alla città il “Magic Gospel Night”. 20 elementi, diretti dal maestro Francesca Ferrara, hanno celebrato le tradizionali canzoni di Natale coinvolgendo la platea super gremita del ‘Cilea’ che ha accompagnato nel ritmo gospel ogni singolo brano. Un gospel contemporaneo con nuovi spunti e forti influenze della musica soul e funky. Ingredienti che trasformano ogni concerto della ‘Corona Gospel Band’ in un viaggio all’insegna della travolgente energia tipica del gospel strettamente legata al sentimento religioso. Classici della musica tradizionale natalizia come ‘Oh Happy Day’, ‘Santa Claus is Caming to Town’, ‘Happy Prays, ‘Total Prais’. E ancora ‘Higher and higher’ e ‘The Lord is my Shepherd’.

Un mix esplosivo di intensità espressiva e carica emotiva. Sul palco del ‘Francesco Cilea’ cantanti e musicisti carichi di energia e desiderosi di trasmetterla al pubblico.

“Le nostre non sono semplicemente canzoni – spiega il maestro Francesca Ferrara – ma soprattutto canti di preghiera e lodi che vogliono regalare gioia e ritmo. Vorremmo tutti tornare ad essere bambini e credere in babbo Natale. Forse saremmo tutti un po’ più sereni. Il nostro è un gospel contemporaneo – continua il maestro Ferrara – Mentre cantiamo e ci esibiamo sul palco dobbiamo credere fermamente in noi stessi. Cantiamo per dire che il Signore ha fiducia in noi, lui è abile e il disegno che ha fatto sulla nostra vita si realizzerà. Non dobbiamo mai gettare la spugna ma credere nel suo disegno.”

Il pubblico reggino ha risposto con entusiasmo alla chiamata del ‘Corona Chorus’ occupando ogni singola poltrona della platea fino al quarto livello. Reggio non ha voluto perdere il ‘Magic Gospel Night’ diventata una serata speciale, un momento intenso per augurare alla città di Reggio un sereno anno nuovo.

Il Corona Chorus è un coro composto da venti elementi accomunati dalla forte passione per questo genere musicale ricco di spirito e fede. Al suo attivo numerosi concerti e partecipazioni a varie rassegne corali di grande prestigio, unendo le proprie voci a quelle di artisti di fama internazionali come Cheryl Porter, Sherrita Duran e Tichina Vaughn. Il ‘Corona Gospel’ fa parte dell’Italian Gospel Choir, la nazionale italiana del gospel, con la quale nell’ottobre 2012 si è esibito in un grande concerto tenutosi all’auditorium Ranieri III a Montecarlo presso il Principato di Monaco.

“Uno spettacolo accattivante e sempre nuovo, capace di coinvolgere l’intera platea grazie all’energia che sprigiona con la sua musica ed i suoi colori.” E’ la sintesi dei tanti commenti positivi del pubblico reggino che ha apprezzato il “Magic Gospel Night” senza nascondere l’emozione nel rivivere il prestigioso teatro del ‘Cilea’ nuovamente gremito.