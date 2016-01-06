Il terzo evento per ‘Dodici motivi per amarci’

L’anno 2015 si è concluso con il terzo evento ( questa volta organizzato dalla Lega Nazionale per la difesa del Cane sezione Reggio Calabria) svoltosi il 29 Dicembre presso il “Sireneuse” per la campagna di sensibilizzazione contro il maltrattamento e l’abbandono dei cani con la presentazione dell’ormai conosciuto calendario ” Dodici motivi per amarci”.

Gli ospiti della serata

Hanno presenziato alla serata la madrina dell’iniziativa Carmen Bulgarelli, il Presidente dell’Associazione SAMI Francesco Serino e la Presidente Rosa Rogolino per la Lega Nazionale del Cane.

La serata si è svolta con una apericena dove la Presidente ha espresso entusiasmo e commozione per tale progetto senza alcun scopo di lucro con l’unico fine di poter aiutare la loro condizione precaria per dare una opportunità maggiore a quei cani abbandonati sulla soglia del proprio canile e poter dare un contributo alla Lega del Cane di Reggio Calabria per la realizzazione del progetto della nuova struttura.

Ha ringraziato l’impegno dell’Associazione SAMI e della testimonial che si è prestata a questa iniziativa non come icona televisiva ma come persona che ha a cuore il destino degli amici a quattro zampe.

I ringraziamenti ai volontari

Infine ha concluso ringraziando tutti i presenti sottolineando il loro importante contributo ma soprattutto ha espresso la propria gratitudine verso tutti i volontari che, quotidianamente, danno il loro amore e il loro l’impegno per dare un futuro migliore ai cani spesso trattati ingiustamente.

Il Presidente dell’Associazione SAMI Francesco Serino, dopo aver espresso la propria riconoscenza verso la Lega Nazione del Cane, ha sottolineato la propria intenzione a voler continuare questa campagna di sensibilizzazione con lo stesso entusiasmo e la stessa energia che ha messo negli incontri precedenti con nuove iniziative che verranno organizzate in questo nuovo e promettente anno.

(Foto articolo Paolo Cutrupi)