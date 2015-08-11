Il tour Peroni Forte fa tappa al Chupito!
Giovedì 13 agosto il Chupito ospita il tour di Peroni Forte, la nuova birra ad alta gradazione: dalle 23 birra e gadget a 2 euro
11 Agosto 2015 - 21:07 | di Redazione
Si chiama Peroni Forte la nuova nata del Gruppo Birra Peroni che sarà protagonista della serata di Giovedì 13 Agosto presso Il Chupito. Peroni Forte è una birra ad alta gradazione dal colore ricco e brillante, caratterizzata dall’aroma di malto e caramello e da un gusto dolce ma bilanciato da una nota amara che prepara il palato al sorso successivo. Con 8.0° e gusto intenso e persistente, Peroni Forte trasmette il fascino e le vibrazioni della notte utilizzando uno stile moderno proposto anche nel packaging.
Per occasione del suo Tour che farà tappa anche al Chupito, a partire dalle 23 di Giovedì: Peroni Forte + Gadget a soli 2€
Che dire… ci vediamo al Chupito!
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