City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Il tour Peroni Forte fa tappa al Chupito!

Giovedì 13 agosto il Chupito ospita il tour di Peroni Forte, la nuova birra ad alta gradazione: dalle 23 birra e gadget a 2 euro

11 Agosto 2015 - 21:07 | di Redazione

Bottiglia di Peroni Forte, la nuova birra del tour che arriva al Chupito

Si chiama Peroni Forte la nuova nata del Gruppo Birra Peroni che sarà protagonista della serata di Giovedì 13 Agosto presso Il Chupito. Peroni Forte è una birra ad alta gradazione dal colore ricco e brillante, caratterizzata dall’aroma di malto e caramello e da un gusto dolce ma bilanciato da una nota amara che prepara il palato al sorso successivo. Con 8.0° e gusto intenso e persistente, Peroni Forte trasmette il fascino e le vibrazioni della notte utilizzando uno stile moderno proposto anche nel packaging.

Per occasione del suo Tour che farà tappa anche al Chupito, a partire dalle 23 di Giovedì: Peroni Forte + Gadget a soli 2€

Che dire… ci vediamo al Chupito!

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Night Life
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?