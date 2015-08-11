Il tour Peroni Forte fa tappa al Chupito!

Si chiama Peroni Forte la nuova nata del Gruppo Birra Peroni che sarà protagonista della serata di Giovedì 13 Agosto presso Il Chupito. Peroni Forte è una birra ad alta gradazione dal colore ricco e brillante, caratterizzata dall’aroma di malto e caramello e da un gusto dolce ma bilanciato da una nota amara che prepara il palato al sorso successivo. Con 8.0° e gusto intenso e persistente, Peroni Forte trasmette il fascino e le vibrazioni della notte utilizzando uno stile moderno proposto anche nel packaging.

Per occasione del suo Tour che farà tappa anche al Chupito, a partire dalle 23 di Giovedì: Peroni Forte + Gadget a soli 2€

Che dire… ci vediamo al Chupito!