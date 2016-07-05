Il Volley Val Gallico alla conquista del titolo nazionale

Il Volley Val Gallico anche quest’anno conferma il buon lavoro fatto e conquista la possibilità di giocarsi il podio più alto, da domani i giocatori di mister Borruto saranno nell’Olimpo della pallavolo Mista a giocarsi il titolo Nazionale.

L’esperienza della passata edizione

Capitan Stefania Arecchi e compagni scenderanno in campo con un po’ di esperienza in più grazie alla partecipazione all’edizione precedente delle Finali Nazionali Pallavolo Mista, dove si qualificò al 7º posto.

Una squadra ringiovanita rispetto la passata stagione che compenserà la leggera inesperienza con la loro fresca bravura e voglia di dimostrare che la fiducia in loro è stata ben riposta dal mister e dalla società.

Le squadre in gara alle finali nazionali

Saranno presenti le migliori squadre italiane di Pallavolo Mista Csi. Per la Lombardia la Asd Rgp Precotto Milano (vincitrice in carica); per il Piemonte la Asd Bard Volley Asti; in rappresentanza di Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia la Volley Fontane Asd Treviso; in rappresentanza di Liguria, Toscana e Lazio la Sponting Hikawa di Viareggio; per le Marche, Umbria ed Abbruzzo la Domizioli Viaggi Macerata; per l’Emilia Romagna la Nuova Balacla’ Asd di Piacenza; ed infine per Campania, Calabria, Puglia e Sicilia la Asd Volleyball Stabia e la Volley Val Gallico di Reggio Calabria.

Grande trepidazione da nord a sud della penisola per questa Finale Nazionale, fatta di squadre note e nuove future protagoniste.

In bocca al lupo al Volley Val Gallico che lotterà per far ben figurare la nostra amata Reggio Calabria a Montecatini Terme per le Finali Nazionali Pallavolo Mista Csi 2016.