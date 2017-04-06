‘Illuminiamo il futuro’, la campagna di Save The Children arriva ad Arghillà

Povertà educativa nelle periferie: a Reggio la campagna è promossa da Libera e da una rete di associazioni, con attività nella scuola Radice-Alighieri e nella parrocchia

Save The Children anche quest’anno propone in tutto il Paese una riflessione sul tema delle povertà educative attraverso la campagna “illuminiamo il futuro” che si sta svolgendo su tutto il territorio nazionale attraverso quasi 700 eventi con il coinvolgimento di circa 600 realtà tra associazioni, circoli sportivi, teatri, musei, parrocchie e molto altro.

A Reggio l’iniziativa è stata promossa dall’associazione Libera e da una rete di associazioni che operano da anni sui temi dell’educazione: Centro comunitario Agape, Cereso, Il Tralcio, Nuova Solidarietà, Giovani Domani, Centro sportivo. Saranno la scuola Radice-Alighieri e la Parrocchia di Arghillà a ospitare le attività’ che sono state programmate.

Arghillà, un quartiere di frontiera

Una scuola e una struttura pastorale che operano in una zona di frontiera, dove si registrano mancanze di servizi e negazioni di opportunità che Save The Children denuncia attraverso il rapporto sulla povertà educativa dei minori in Italia, che pubblica ogni anno e dove emerge che i luoghi che producono dispersione scolastica,insufficienzi competenze educative, sono spesso le periferie come Arghillà, un quartiere che rappresenta un vero e proprio concentrato di questo malessere.

Un non luogo che scelte politiche scellerate ha partorito e che rende difficile la vita di questa comunità’ma in particolare dei più deboli, come i bambini e i ragazzi che non vedono garantiti i servizi essenziali per la loro crescita come una casa e un habitat che non siano continuamente minacciati da presenza di roditori, da fogne a cielo aperto e da infiltrazioni di acqua,un diritto allo studio per minori che vivono in famiglie sotto la soglia della povertà’ e che non possono contare su servizi di trasporto, su una scuola a tempo pieno, su strutture sportive. Con un numero allarmante di minori che tra evasione dell’obbligo scolastico, ripetenze, frequenze irregolari arriva a oltre 260 minori che la scuola sta perdendo solo in quel quartiere.

L’appuntamento di sabato 8 aprile

Sabato, 8 aprile alle ore 10 nella scuola Radice-Dante Alighieri di Arghillà si terrà l’evento della campagna “illuminiamo il futuro dei bambini di Arghillà”. Saranno i bambini ed i ragazzi della scuola a raccontare agli adulti, attraverso scritti, disegni, video-interviste, i loro disagi ma anche i loro sogni e desideri. Prevista la partecipazione del Garante dell’infanzia Antonio Marziale, dell’assessore regionale alla pubblica istruzione Federica Roccisano, del Sindaco Giuseppe Falcomatà, Carla Sorgiovanni referente regionale Save The Children, di Libera Don Ennio Stamile e Mario Nasone,del parroco Don Nino Iannò.