Illusioni ottiche. Ecco 10 immagini che vi lasceranno di stucco…
Dieci illusioni ottiche che ingannano la vista e un invito a dire la propria sulla pagina Facebook di CityNow
11 Luglio 2014 - 17:06 | di Redazione
L’illusione ottica è in grado di ingannare l’apparato visivo umano, facendo percepire una cosa non presente o alterando la percezione della realtà.Si dividono in tre categorie: ottiche, percettive e cognitive. Le prime riguardano dei fenomeni puramente ottici, e non dipendenti dalla nostra fisiologia, le seconde sono generate dalla fisiologia dell’occhio, e le terze sono dovute all’interpretazione che il nostro cervello ci dà delle immagini visualizzate.
Abbiamo selezionato alcune illusioni ottiche che vi lasceranno a bocca aperta… Quale delle tante illusioni ottiche proposte vi ha fatto più effetto, lasciandovi definitivamente di stucco?
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