El Caribe, lo stabilimento balneare di Melito Porto Salvo noto per i suoi servizi di qualità e le special guest che accompagnano le sere estive di reggini e turisti, torna con una nuova sorpresa!

L’immancabile appuntamento con il lido situato sul Lungomare dei Mille è per questo sabato, 4 agosto, con Lorenzo Riccardi!

Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne

La sua presenza, ad Uomini e Donne, lo show televisivo in onda ogni pomeriggio su Canale 5 condotto da Maria De Filippi, non è di certo passata inosservata.

Dotato di uno spiccato senso dell’umorismo e soprattutto della fantastica capacità di dire sempre la cosa sbagliata al momento sbagliato, Lorenzo ha sicuramente saputo come catturare il consenso ed anche il dissenso del pubblico del piccolo schermo ed insaporire il contesto in cui è stato protagonista.

Il corteggiare, nonostante l’ostentata sicurezza di sé ha dovuto però prendere consapevolezza dei suoi limiti data la batosta della “non scelta” ricevuta alla fine dello show. Il giovane napoletano non si è però lasciato scoreggiare e sta per arrivare a Reggio Calabria!

Verso la serata del 10 agosto

Tutti gli eventi in programma presso El Caribe saranno un ‘lungo antipasto’ verso la serata di punta che si terrà il 10 agosto, non a caso infatti è proprio #flyto10agosto l’hashtag scelto per rappresentare l’estate della struttura di Melito di Porto Salvo.

Divertimento ma non solo, presso El Caribe è attivo un ristorante-pizzeria, con pesce fresco e specialità culinarie.

Lido El Caribe, Lungomare dei Mille, Melito di Porto Salvo

Contatti:

Carmelo 340 8704447

Natale 3280614097

Matteo 328 3891871