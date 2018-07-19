Dopo dieci anni di attività l'Accademia Hen Dance Center porta a casa titoli e podi ai Campionati Italiani FIDS di Rimini 2018, con Noemi Megale e Ioana Nistor

Un connubio perfetto quello messo in atto dall’Accademia Hen Dance Center al suo decimo anno in attività, testimoniato dai tantissimi riconoscimenti ottenuti in campo sportivo ed artistico; diversi titoli italiani nelle discipline accademiche e coreografiche, un secondo posto del Duo Filardo – Gioè ai mondiali Show Dance di Riesa 2016, la partecipazione ad eventi sportivi, culturali ed artistici, fanno delle atlete dell’Accademia delle vere e proprie campionesse in impegno e perseveranza.

Il lavoro quotidiano dietro i risultati

Perché i risultati si ottengono così, col paziente lavoro giornaliero, nelle ore passate a perfezionare la tecnica, ad ascoltare e metter in pratica i consigli del tecnico federale Olena Honcharenko, nel provare e riprovare coreografie, allineamenti, combinazioni fino ad arrivare all’essenza del gesto e del suo significato.

“Piccole anime ma con già grandi aspettative” afferma il presidente prof. Claudio Bagnato “un percorso che porta a risultati trasversali in ambito scolastico, nell’impegno sociale e nella civica espressione del cittadino che rispetta e fa rispettare regole e consuetudini”

Fin dai primi passi, la direzione indicata dall’Accademia Hen Dance Center porta a formare campioni nella vita e nello sport, non solo nei risultati, ma nella mentalità vincente del capire che è possibile superare ogni ostacolo, ogni limite, ogni paura.

Nel 2018 tante le soddisfazioni in campo sportivo: si parte con un terzo gradino del podio nel Jazz Dance ed una finale nello Show Dance per Flavia Filardo, ballerina di classe internazionale facente parte della selezione Nazionale FIDS, agli scorsi Campionati Assoluti tenutisi a Pescara dal 18 al 21 gennaio 2018; passando per i numerosi titoli e piazzamenti ai campionati regionali, fino ad arrivare ai recentissimi campionati Italiani di categoria FIDS in programma presso la Fiera di Rimini dal 5 al 15 luglio. Un’edizione che ha visto presidente di giuria l’icona della danza mondiale Carla Fracci, e come giurati i notissimi ballerini e coreografi Kledi Kadiu e Garrison Rochelle del programma televisivo Amici di Maria De Filippi, oltre alle decine di coreografi e maestri di chiara fama mondiale.

Il bottino dei Campionati Italiani di Rimini

Dopo 9 giorni di gara il bottino sportivo per l’Accademia Hen Dance Center è importante:

Campione italiano Show Dance 12/15 cl A Duo per Noemi Megale e Ioana Nistor

Vice campione italiano Show Dance 12/15 cl B per Noemi Megale

Vice campione italiano Jazz Dance U11 cl C gruppo danza

Vice campione italiano Jazz Dance 8/11 cl C per le atlete Sofia Cara e Serena Pennestrì

Vice campione italiano Modern Contemporary U11 cl C gruppo danza

Medaglia di bronzo Jazz Dance U15 cl U piccolo gruppo

Medaglia di bronzo Jazz Dance 12/15 cl A Duo per Noemi Megale e Ioana Nistor

Medaglia di bronzo Jazz Dance 12/15 cl B Duo per Joanna Dalmazio e Chiara Maccarrone

Finali e piazzamenti in tutte le discipline in gara

L’accademia Hen Dace Center rinnova i complimenti a tutti gli atleti delle associazioni sportive calabresi che hanno preso parte ai campionati FIDS 2018, portando lustro alla regione in ambito sportivo.

Ecco tutte le atlete all’Accademia Hen Dance Center che hanno partecipato ai campionati FIDS 2018

Ioana Nistor e Noemi Megale, campionesse italiane 2018 Show Dance Duo 12/15 classe A

Nell’immagine di copertina

DA SINISTRA ALTO: Ioana Nistor, Chiara Maccarrone, Valeria Meduri, Emma Fortungno, Aurora Ippolito, Greta Minniti, Lucia Pitasi, Monica Maria Assumma Megale, Noemi Megale, Joanna Dalmazio

DA SINISTRA BASSO: Marianna Marino, Sara Foti, Rebecca Plutino, Ginevra Ippolito, Federica Battaglia, Sofia Cara, Serena Pennestrì, Ginevra Malaspina, Viviana Fortugno