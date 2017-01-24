Nuovo importante acquisto per la Viola Reggio Calabria!

Alan Voskuil è un giocatore della Viola Reggio Calabria!

La società ha infatti raggiunto l’accordo per la stagione in corso con l’atleta americano. Guardia, 191 cm, Alan torna in Italia dopo l’esperienza ad Anversa, con la maglia dell’Antwerp Giants, nel campionato belga.

In Italia ha giocato con la Virtus Roma (2015/2016), con la Pallacanestro Biella nella stagione 2013/2014, con cui ha conquistato la Coppa Italia LNP ed in precedenza (2011/2012) con la U.C Piacentina. La guardia vanta molte esperienze in Europa: ha giocato con il Chorale Roanni basket (Francia), con l’ Olin Edirne Basketbol e il Bornova Belediye Spor (Turchia), con l’Halifax Rainmen (Scozia) e con il Baloncesto Fuenlabrada (Spagna)

Compagno di Marco Laganà nella Pallacanestro Biella, con il suo ricco bagaglio tecnico darà un contribuito importante alla squadra di coach Paternoster.

Benvenuto Alan!

fonte: www.violareggiocalabria.it