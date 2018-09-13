Importante ritrovamento in Calabria. Risale al VI secolo?

Un insediamento che potrebbe essere stato parte del “Vivarium“, il monastero fondato nel sesto secolo dopo Cristo da Flavio Magno Aurelio Cassiodoro, é stato scoperto a Squillace, nel catanzarese. A fare la scoperta, durante un’escursione, é stato un gruppo di ambientalisti.

Della scoperta é stato informato l’ex sindaco di Squillace, Guido Rhodio, che é stato anche presidente della Regione Calabria e che ha informato a sua volta la Soprintendenza archeologica della Calabria.

Secondo Rhodio, “si tratta di una scoperta di grande portata storica che va inquadrata nel dibattito plurisecolare tra studiosi ed esperti per stabilire l’ampiezza degli insediamenti cassiodorei e delle strutture a servizio della città romana di Scolacium”.

fonte: ansa.it