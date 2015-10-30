Imprese al Sud: Power2Innovate
Energia, ICT e agroalimentare: il contest di Cogip Power premia con 10mila euro tre progetti di giovani imprenditori del Sud, candidature entro il 31 ottobre
30 Ottobre 2015 - 14:49 | di Redazione
di Fabiana Tripodi – C’è tempo fino al 31 ottobre per partecipare al contest Power2Innovate promosso da Cogip Power e finalizzato a sostenere lo sviluppo di imprese nate da iniziative di imprenditoria giovanile nel Meridione.
Possono concorrere al premio, inviando progetti inerenti i settori dell’energia, ICT e agro-alimentare, le imprese nate dopo il 1 gennaio 2012 , i team informali disposti a costituire una società in caso di vittoria e le imprese composte da giovani under 35 delle Regioni seguenti: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e con capitale sociale inferiore a 100mila euro.
Ciascuno dei tre progetti vincitori otterrà:
- sostegno economico pari a 10mila euro
- inserimento nel programma 2016 Leader del Futuro
- visibilità nell’ambito degli eventi legati ai temi dell’innovazione e dell’imprenditorialità
- servizi di mentoring.
Le candidature possono essere inviate entro il 31 ottobre 2015 compilando il modulo di iscrizione sul sito ufficiale dell’iniziativa.
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