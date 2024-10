In Calabria boom di auto ibride ed elettriche. Nel 2018 +42%

Nel 2018 il parco circolante in Calabria di auto ibride ed elettriche è pari a 2.065 vetture (17mo posto in Italia), un dato in crescita del +42,1% rispetto al 2017. Nel dettaglio le vetture elettriche sono aumentate del +27,3% (70 vetture) e le ibride del +42,7% (2.065).

E’ quanto emerge da un’elaborazione del Centro studi di AutoScout24 su base dati Aci. Un trend positivo, è scritto in una nota, proseguito anche nei primi cinque mesi del 2019: i dati indicano 391 nuove immatricolazioni di vetture ibride (+62,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno), mentre quelle elettriche sono diminuite del -33,3%.

Sempre nei primi 5 mesi del 2019, il maggior numero di immatricolazioni si è registrato nella provincia di Reggio Calabria con 138 vetture, seguita da Cosenza (118), Catanzaro (96), Vibo Valentia (25) e Crotone (20). Ma a crescere maggiormente rispetto allo stesso periodo del 2017 è Cosenza (+107%), seguita da Catanzaro (+84,6%), Vibo (+56,3%), Reggio (+30,2%), Crotone (+11,1%).

fonte: ansa.it