In Calabria è grande attesa per il ritorno di Loredana Bertè. Il 19 Aprile al Cilea di RC in scaletta anche un omaggio alla sorella Mia Martini

“Bandabertè 1974 – 2014”, il tour che celebra i quarant’anni di successi di Loredana Bertè, arriverà nella sua Calabria sabato 19 aprile e, alla conferma dell’evento, è subito scattata la corsa ai biglietti in tutta la regione.

Il concerto al Teatro Cilea di Reggio Calabria

Il concerto, che si terrà nella splendida cornice dello storico Teatro Cilea di Reggio, a pochi chilometri dalla sua Bagnara Calabra, sarà il terzo appuntamento di “Fatti di Musica Radio Juke Box 2014”, la rassegna del miglior live d’autore ideata e diretta da Ruggero Pegna. Anche alla Bertè, come è stato in questi anni per i nomi più prestigiosi della musica italiana e internazionale, sarà consegnato il “Riccio d’Argento” del celebre orafo crotonese Gerardo Sacco, premio ai miglior live d’autore dell’anno.

Il rock inconfondibile e la voce graffiante di Loredana Berté sono attesi in riva allo stretto dal grande entusiasmo di tantissimi fan non solo calabresi che, proprio nella sua terra, intendono celebrare con questo concerto “pasquale”, che si preannuncia indimenticabile, i “primi” quarant’anni di carriera, musica, trasgressioni e intramontabili successi della regina incontrastata del rock italiano. Quarant’anni controcorrente, ma anche quarant’anni d’amore che il pubblico italiano immancabilmente le riserva.

Quarant’anni di successi in oltre due ore di spettacolo

Quarant’anni di sangue, sudore, passioni che rivivono in oltre due ore di emozionante spettacolo. Un ritorno trionfale, che ha fatto già registrare sold out ovunque, letteralmente acclamato dalla critica e dalla stampa nazionale. Anche sul palco del Cilea, Loredana proporrà bene ventisette brani, tutti i suoi più grandi successi in una scaletta rivisitata e inedita, da “Non sono una signora” a “Dedicato”, da “Sei bellissima” a “Il mare d’inverno” a “E la luna bussò”, pietre miliari della storia della musica italiana, veri e propri gioielli della canzone d’autore, scritti per lei da grandi compositori come Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Enrico Ruggeri, Maurizio Piccoli, Pino Daniele, Djavan.

E ancora: “Così ti scrivo”, “Una sera che piove”, “Io resto senza vento” e gli affettuosi omaggi alla sorella Mia Martini, in memoria della quale, Loredana alzerà ogni sera sul palco il piatto originale che vinse per la prima volta nel 1982 a Sanremo, il Premio della Critica Mia Martini.

Giochi di luce e schermi led sul palco

Ad impreziosire il viaggio tra passato e presente anche giochi di luce e schermi led, sui quali scorreranno suggestive proiezioni e immagini cult. Al fianco di Loredana ci sarà la grande band di musicisti che l’ha riportata ad esibirsi nella forma a lei più congeniale, il live: Alberto Linari alle tastiere, Andrea Morelli e Alessandro De Crescenzo alle chitarre, Pier Mingotti al basso, Ivano Zanotti “The big drummer” alla batteria e la storica vocalist, amica di una vita e Special Guest del tour, Aida Cooper.

I biglietti per il concerto del 19 aprile al Teatro Cilea di Reggio Calabria sono in vendita nelle prevendite abituali e Ticketone (A Reggio presso New Taxi 330 e B’Art) Online su www.ticketone.it. “Fatti di Musica 2014” è realizzata con la collaborazione della Camera di Commercio di Catanzaro e dell’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria. Tutte le informazioni sono reperibili allo 0968441888, www.ruggeropegna.it.