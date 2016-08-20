In Calabria le mozzarelle arrivano anche… dal mare
Prodotti freschissimi trasportati sul pedalò, coperti da panni bianchi e accompagnati da musica napoletana per i vacanzieri della Bandiera Blu
20 Agosto 2016 - 18:20 | di Pasquale Romano
Dal produttore al consumatore, direttamente dal mare: le mozzarelle, a Praia, si mangiano anche così. È l’ultima trovata golosa dell’estate -si legge sulla testata nazionale Tgcom- in questa cittadina della Calabria presa d’assalto dai turisti per la sua “Bandiera Blu”. I prodotti, freschissimi, vengono trasportati sul pedalò, coperti da panni bianchi per evitare colpi di calore e accompagnati da tanto di musica, rigorosamente napoletana, per la gioia dei vacanzieri.
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