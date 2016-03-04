In piazza per il Parco!

Un sit-in domenica 6 marzo alle 11 nel Parco Caserta contro la vendita di un bene della collettività e per ripulire e recuperare l'area

Abbiamo appreso dalla stampa che la trattativa per la vendita di una porzione del Parco Caserta, da noi denunciata da tempo, si è infine conclusa con la stipulazione dell’atto notarile di compravendita del cespite: non è questa, purtroppo, l’unica brutta notizia, atteso che con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 2015 l’intera parte inferiore del Parco Caserta è stata inserita nell’elenco dei beni che il Comune intenderebbe dismettere per ripianare il buco di bilancio.

Augurandoci che nulla sia ancora stato fatto in questo senso, invitiamo tutti coloro che si sentono defraudati e presi in giro dai nostri amministratori a scendere in piazza assieme a noi domenica prossima, 6 marzo alle ore 11:00, per un sit-in nello spiazzo all’interno del Parco (lato via Rosselli), per manifestare contro la vendita di un bene che ci appartiene e discutere tutti assieme di come recuperarlo e valorizzarlo, a beneficio della collettività: sarà anche l’occasione, per chi vorrà partecipare, per fare un po’ di pulizia da sterpi e rami secchi e cominciare simbolicamente a riappropriarci dell’area.

Il Comitato per la Salvaguardia dell’Area di Parco Caserta

PER INFO: e-mail comitatoparcocaserta@gmail.com – Tel. 393/1060469