In ricordo di Antonino Megalizzi un bando per giovani giornalisti

Sul sito del Consiglio regionale della Calabria – sezione Conferenza permanente interregionale per il coordinamento delle politiche nell’area dello Stretto – e’ stato pubblicato il bando di concorso, denominato: ‘Giovani giornalisti dell’Area dello Stretto‘, intitolato alla memoria di Antonino Megalizzi, il giornalista ventottenne originario di Reggio Calabria vittima dell’attentato terroristico avvenuto a Strasburgo l’11 dicembre del 2018.

“Con questo ulteriore provvedimento – commenta il Presidente della Conferenza permanente interregionale, il consigliere regionale Domenico Battaglia – la prima edizione del concorso, entra nella fase operativa, grazie allo spirito fortemente unitario tra le Assemblee regionali di Sicilia e Calabria.

Subito dopo l’attentato terroristico di Strasburgo abbiamo avvertito il bisogno come organismo di costruire un ‘Angolo della Memoria’ anche per questo nostro sfortunato connazionale e figlio di questa terra, bravissimo e stimato nel suo lavoro quotidiano nel Parlamento europeo.

Da qui, il varo di questa iniziativa riservata ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, iscritti agli Ordini regionali dei giornalisti di Sicilia e Calabria, agli studenti e ai diplomati nelle scuole di Giornalismo riconosciute dagli stessi Ordini professionali, di eta’ inferiore ai 36 anni alla data di pubblicazione del bando”.

“E per restare coerenti alle finalita’ istituzionali della Commissione permanente – dice ancora Battaglia – abbiamo deciso di indicare come tema dell’elaborato, che deve essere pubblicato entro il termine massimo del 30 settembre 2019, la ‘Valorizzazione dell’Area dello Stretto rispetto alla musica, al cinema, alla storia, al patrimonio identitario, culturale paesaggistico e ambientale’, con le modalita’ di testo per la carta stampata, testo per il web, servizio audio e servizio video”.

La Commissione giudicatrice del concorso e’ composta dai giornalisti Tommaso Labate (Corriere della Sera), in qualita’ di presidente e da Bruno Gemelli (Quotidiano del Sud); Rosaria Brancato (Quotidiano on line ‘Tempo Stretto’); Laura Cason (Tg 1); Piero Gaeta (Gazzetta del Sud) e Filippo Diano (Ufficio Stampa Consiglio Regionale della Calabria).

I vincitori del concorso saranno premiati nel corso di una cerimonia che si svolgera’ a Reggio Calabria nella sede del Consiglio regionale della Calabria l’11 dicembre prossimo, nel primo anniversario della scomparsa di Megalizzi.