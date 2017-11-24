Inaugurata al Palazzo delle Poste la mostra filatelica documentale ‘la Grande Guerra’
Al Palazzo delle Poste di Reggio Calabria la mostra filatelica La Grande Guerra sul Tenente Antonino Panella, aperta fino al 9 dicembre, con annullo speciale e convegno
24 Novembre 2017 - 19:50 | di Eva Curatola
Oggi, 24 novembre 2017, alle ore 10.30 è stata inaugurata, presso il Palazzo delle Poste di Reggio Calabria, la Mostra Filatelica Documentale “La Grande Guerra – Medaglia d’Oro al Valor Militare al Tenente Antonino Panella“, mostra che resterà aperta al pubblico fino al 9 dicembre 2017. In tale occasione, centenario della morte dell’eroe reggino, si è avuto anche un annullo filatelico speciale dedicato, realizzato grazie ad un’opera pittorica dell’Artista Reggino Alessandro Allegra riprodotta su cartolina.
Alla Cerimonia erano presenti: il Direttore delle Filiale di Poste Italiane di Reggio Calabria Dottor Francesco De Marco, il Presidente dell’UNUCI (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia – Sezione “T. Gullì” di Reggio Calabria) Primo Capitano Nicola Pavone, la Dirigente Scolastica dell’ITT “Panella-Vallauri” Prof.ssa Anna Nucera, le professoresse Raffaella Imbriaco e Mariella Logoteta dello stesso istituto “Panella – Vallauri”, il Colonnello Giorgio Borrelli Comandante Regionale Carabinieri – Forestali, Il Maggiore Giuseppe Morale in rappresentanza del Comando Provinciale Carabinieri, L’Architetto Aldo Alabisio di Poste Italiane ed il Signor Giuseppe Diaco curatore della mostra.
La “Grande Guerra e la figura del Tenente Antonino Panella” saranno l’oggetto del Convegno che si terrà, presso l’Aula Magna dell’ITT “Panella-Vallauri” di Reggio Calabria, il prossimo 28 novembre alle ore 10.00.
Fonte: ITT “Panella – Vallauri” RC
Foto di Emanuele Praticò
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