Al Palazzo delle Poste di Reggio Calabria la mostra filatelica La Grande Guerra sul Tenente Antonino Panella, aperta fino al 9 dicembre, con annullo speciale e convegno

Oggi, 24 novembre 2017, alle ore 10.30 è stata inaugurata, presso il Palazzo delle Poste di Reggio Calabria, la Mostra Filatelica Documentale “La Grande Guerra – Medaglia d’Oro al Valor Militare al Tenente Antonino Panella“, mostra che resterà aperta al pubblico fino al 9 dicembre 2017. In tale occasione, centenario della morte dell’eroe reggino, si è avuto anche un annullo filatelico speciale dedicato, realizzato grazie ad un’opera pittorica dell’Artista Reggino Alessandro Allegra riprodotta su cartolina.

Alla Cerimonia erano presenti: il Direttore delle Filiale di Poste Italiane di Reggio Calabria Dottor Francesco De Marco, il Presidente dell’UNUCI (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia – Sezione “T. Gullì” di Reggio Calabria) Primo Capitano Nicola Pavone, la Dirigente Scolastica dell’ITT “Panella-Vallauri” Prof.ssa Anna Nucera, le professoresse Raffaella Imbriaco e Mariella Logoteta dello stesso istituto “Panella – Vallauri”, il Colonnello Giorgio Borrelli Comandante Regionale Carabinieri – Forestali, Il Maggiore Giuseppe Morale in rappresentanza del Comando Provinciale Carabinieri, L’Architetto Aldo Alabisio di Poste Italiane ed il Signor Giuseppe Diaco curatore della mostra.

La “Grande Guerra e la figura del Tenente Antonino Panella” saranno l’oggetto del Convegno che si terrà, presso l’Aula Magna dell’ITT “Panella-Vallauri” di Reggio Calabria, il prossimo 28 novembre alle ore 10.00.

Fonte: ITT “Panella – Vallauri” RC

Foto di Emanuele Praticò