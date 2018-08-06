La Casa dell’acqua è finalmente realtà. Il Comitato Corso Sud si pone, ancora una volta, come soggetto attivo nel ricercare soluzioni utili alla comunità, a quella parte di territorio della città di Reggio Calabria ove opera.

Luciano Simone ha ricostruito il percorso che ha portato all’apertura: “L’idea di realizzare una casetta dell’acqua, a disposizione dei cittadini, è stata decisa, nel corso di una riunione del direttivo, parecchi mesi fa. Bisognava trovare, senza gravare sui bilanci degli enti pubblici, soluzioni e sinergie concrete. Da una parte l’Atam, dall’altra Termocasa, hanno condiviso il percorso del Comitato.

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L’Azienda trasporti cittadina, si è dimostrata ancora una volte sensibile. Termocasa invece ha fortemente creduto nel progetto, facendo cospicui investimenti. Il Comitato ha ristrutturato, a proprie spese, il chiosco presso il Ponte Calopinace. Una struttura chiusa da tempo adesso recuperata e pienamente fruibile. All’interno della struttura sarà operativo un info point turistico, la biglietteria dell’Atam con vendita di titoli di sosta e viaggio e la casetta dell’acqua. I cittadini, a prezzi competitivi potranno acquistare in modo automatico acqua liscia, fresca o gasata.

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