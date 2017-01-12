Inaugurata la mostra ‘Arti designe’ al Riflessi Store
Design, pittura e scultura insieme per i due anni del Riflessi Store: espongono Ferrara, Minoliti, Dattola e Allegra, con la musica degli AristoTrio
12 Gennaio 2017 - 10:19 | di Redazione
Si è inaugurata la mostra d’arte “Arti designe” allestita in occasione dei due anni dell’attività commerciale RIFLESSI store Reggio Calabria.
Grande affluenza per l’iniziativa che vede coniugare l’arte del design a quella della pittura per finire alla scultura.
Hanno esposto:
per la scultura: Erica Ferrara e Salvatore Minoliti
per la pittura : Diego Dattola e Alessandro Allegra
La serata è stata allietata dal guppo musicale “Gli AristoTrio” – Daniele Laro (contrabbasso), Marco Suraci (sax) ed Andrea Periti (piano)
Erica Ferrara ha eseguito un opera scultorea in performance suscitando la curiosità dei visitatori.
La mostra sarà visitabile fino al 14 c.m.
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