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Inaugurata la mostra ‘Arti designe’ al Riflessi Store

Design, pittura e scultura insieme per i due anni del Riflessi Store: espongono Ferrara, Minoliti, Dattola e Allegra, con la musica degli AristoTrio

12 Gennaio 2017 - 10:19 | di Redazione

Mostra Arti designe al Riflessi Store di Reggio Calabria

Si è inaugurata la mostra d’arte “Arti designe” allestita in occasione dei due anni dell’attività commerciale RIFLESSI store Reggio Calabria.

Grande affluenza per l’iniziativa che vede coniugare l’arte del design a quella della pittura per finire alla scultura.

Hanno esposto:

per la scultura: Erica Ferrara e Salvatore Minoliti

per la pittura : Diego Dattola e Alessandro Allegra

La serata è stata allietata dal guppo musicale “Gli AristoTrio” – Daniele Laro (contrabbasso), Marco Suraci (sax) ed Andrea Periti (piano)

Erica Ferrara ha eseguito un opera scultorea in performance suscitando la curiosità dei visitatori.

La mostra sarà visitabile fino al 14 c.m.

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