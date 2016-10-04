Inaugurata la nuova sede del comitato regionale e provinciale dell’ASI

Alla presenza del presidente nazionale dell’ASI, Claudio Barbaro, e del presidente regionale del CONI, Maurizio Condipodero, si è svolta, nei giorni scorsi, l’inaugurazione della nuova sede del comitato regionale e provinciale dell’ASI (Associazioni sportive e sociali italiane), a Reggio Calabria in via Tommasini n. 1/D.

Una folta rappresentanza di dirigenti sportivi, istruttori, responsabili di settore e semplici amici e curiosi hanno fatto da cornice a una giornata ricca di soddisfazioni e consensi.

I dirigenti presenti all’inaugurazione

Fra i presenti, gli ex presidenti regionali ASI, Carmelo Regolo , Giuseppe Agliano (ora vicepresidente del Consiglio Nazionale ASI) e Nino Girella (ora componente del Consiglio Nazionale ASI).

Nelle vesti di padroni di casa, il vicepresidente nazionale, Tino Scopelliti, il presidente regionale, Giuseppe Melissi, e il presidente provinciale, Fabio Gatto che hanno ringraziato i presenti, facendo un breve escursus sull’attività svolta in questi ultimi anni che ha prodotto risultati più che eccellenti e che vede i comitati Regionale e Provinciale nelle primissime posizioni per società iscritte al registro CONI.

Il presidente regionale del CONI, Maurizio Condipodero, ha evidenziato l’importanza degli Enti di promozione nel mondo dello sport ed ha augurato sempre maggiori successi alle società sportive calabresi.

Il saluto del presidente nazionale ASI

Il presidente nazionale dell’ASI, Claudio Barbaro, visibilmente soddisfatto per i traguardi raggiunti dall’ASI nel territorio calabrese, nel ringraziare i presenti, testualmente ha dichiarato “…se l’ASI esiste è perché ci sono persone, partendo dal vertice della piramide per arrivare all’ultimo dei tesserati, che hanno deciso di riconoscersi nell’ASI e perché grazie a ciascuno di voi c’è la possibilità di rappresentarci con orgoglio e di poter dire che siamo un grande ente di promozione sportiva, siamo una grande organizzazione che sta dando risposte al mondo dello sport. Bisogna proseguire con quel cammino che parte da lontano e che si sposa con la capacità di interpretare e rappresentare con orgoglio il mondo sportivo.

Per un presidente nazionale è una cosa meravigliosa andare in giro per l’Italia ad inaugurare sedi, soprattutto se belle come questa, ma è altrettanto bello sapere che vi sono dei Comitati che organizzano eventi , che svolgono formazione, che gestiscono impianti sportivi e che forniscono assistenza fiscale ed amministrativa alle Asd; ecco in tal senso il lavoro svolto dal presidente Regionale, Giuseppe Melissi, e dal presidente Provinciale, Fabio Gatto, con la collaborazione del vicepresidente, Tino Scopelliti, hanno portato sempre successi e consensi per il mondo sportivo calabrese”.