City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Inaugurata la rassegna espositiva “E=mc2”

Inaugurata alla Biblioteca comunale di Reggio Calabria la rassegna E=mc2: 36 opere tra pittura, illustrazione e fotografia sull'amore

14 Giugno 2017 - 06:20 | di Vincenzo Comi

Opere esposte alla rassegna E=mc2 alla Biblioteca comunale di Reggio Calabria

Inaugurata ieri pomeriggio, presso la Biblioteca Comunale di Reggio Calabria, la rassegna espositiva “E=mc2“.
Un dedalo di emozioni e sensazioni, attraverso le tinte allegre o malinconiche, le pennellate corpose o setose, attraverso visioni olistiche o individualistiche dell’amore.

24 opere tra pittura e illustrazione e 12 scatti fotografici: 36 percezioni differenti, 36 insindacabili verità sull’amore.
“La soddisfazione più grande di questa esposizione, oltre alla numerosa partecipazione degli artisti” – nelle parole del Presidente, Alessandro Gallo, che è anche l’ideatore dell’allestimento della mostra –  “è stato proprio il creare un labirinto, a somiglianza della vita intricata dei sentimenti, spesso contrastanti, che albergano in noi; è stato proiettare il visitatore in un altrove che è la casa del cuore”.

La mostra sarà aperta fino a venerdì 16 giugno 2017, e rispetterà i seguenti orari:

  • Mercoledì 14 dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15 alle ore 17
  • Giovedi 15 dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 16:00 (segue rassegna poetica presso la Villetta De Nava)
  • Venerdi dalle ore 9:00 alle ore 12:00

INGRESSO GRATUITO

Miss Mondo Calabria, immagine dell'edizione 2014 del concorso di bellezza

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Reggio Calabria Arte
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?