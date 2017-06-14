Inaugurata la rassegna espositiva “E=mc2”

Inaugurata ieri pomeriggio, presso la Biblioteca Comunale di Reggio Calabria, la rassegna espositiva “E=mc2“.

Un dedalo di emozioni e sensazioni, attraverso le tinte allegre o malinconiche, le pennellate corpose o setose, attraverso visioni olistiche o individualistiche dell’amore.

24 opere tra pittura e illustrazione e 12 scatti fotografici: 36 percezioni differenti, 36 insindacabili verità sull’amore.

“La soddisfazione più grande di questa esposizione, oltre alla numerosa partecipazione degli artisti” – nelle parole del Presidente, Alessandro Gallo, che è anche l’ideatore dell’allestimento della mostra – “è stato proprio il creare un labirinto, a somiglianza della vita intricata dei sentimenti, spesso contrastanti, che albergano in noi; è stato proiettare il visitatore in un altrove che è la casa del cuore”.

La mostra sarà aperta fino a venerdì 16 giugno 2017, e rispetterà i seguenti orari:

Mercoledì 14 dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15 alle ore 17

Giovedi 15 dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 16:00 (segue rassegna poetica presso la Villetta De Nava)

Venerdi dalle ore 9:00 alle ore 12:00

INGRESSO GRATUITO