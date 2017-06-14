Inaugurata la rassegna espositiva “E=mc2”
Inaugurata alla Biblioteca comunale di Reggio Calabria la rassegna E=mc2: 36 opere tra pittura, illustrazione e fotografia sull'amore
14 Giugno 2017 - 06:20 | di Vincenzo Comi
Inaugurata ieri pomeriggio, presso la Biblioteca Comunale di Reggio Calabria, la rassegna espositiva “E=mc2“.
Un dedalo di emozioni e sensazioni, attraverso le tinte allegre o malinconiche, le pennellate corpose o setose, attraverso visioni olistiche o individualistiche dell’amore.
24 opere tra pittura e illustrazione e 12 scatti fotografici: 36 percezioni differenti, 36 insindacabili verità sull’amore.
“La soddisfazione più grande di questa esposizione, oltre alla numerosa partecipazione degli artisti” – nelle parole del Presidente, Alessandro Gallo, che è anche l’ideatore dell’allestimento della mostra – “è stato proprio il creare un labirinto, a somiglianza della vita intricata dei sentimenti, spesso contrastanti, che albergano in noi; è stato proiettare il visitatore in un altrove che è la casa del cuore”.
La mostra sarà aperta fino a venerdì 16 giugno 2017, e rispetterà i seguenti orari:
- Mercoledì 14 dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15 alle ore 17
- Giovedi 15 dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 16:00 (segue rassegna poetica presso la Villetta De Nava)
- Venerdi dalle ore 9:00 alle ore 12:00
INGRESSO GRATUITO
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